尼坦雅胡：以色列给予真主党一连串打击

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（法新社耶路撒冷22日电） 在一夜激烈的跨境交火，以及本周对黎巴嫩的攻击行动后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列已「给予（黎巴嫩政治与军事组织）真主党（Hezbollah）一连串打击」。

尼坦雅胡在声明中说：「近几天，我们给予真主党意想不到的一连串打击。假如真主党还领会不出个中意涵，我向你们保证，它会明白的。」

尼坦雅胡表示：「没有一个国家可以忍受对其平民及城市的攻击，我们以色列也不会容忍。」他并矢言要让以色列北部因为近1年战斗而被迫离开家园的居民返家。

以色列军方今天表示，一连串火箭弹、巡弋飞弹与无人机连夜朝以色列领土飞来，主要是从黎巴嫩射向以色列北部。

根据以军声明，「夜间和上午时段，大约150枚火箭弹、巡弋飞弹、无人飞行载具朝着以色列领土飞来，大多数目标为以色列北部」，「有少数击中目标的案例」，但没有「重大损失」。

黎巴嫩卫生部则说，共有3人死于以色列今天朝黎巴嫩南部发动的不同空袭。以色列则称是在打击黎巴嫩境内的真主党目标。

黎巴嫩卫生部在另行发布的声明中说，「以色列敌人」空袭黎国南部3座村庄，造成1死。真主党今天宣布旗下1名战士身亡，但未说明死亡地点。