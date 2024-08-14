居住地有争议 小罗勃甘乃迪无法列入纽约州总统选票

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（法新社纽约13日电） 归档的美国法院文件显示，法官芮巴（Christina Ryba）裁定总统参选人小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）不实宣称居住地在纽约，因此今年11月大选时，他的名字不得出现在纽约州选票当中。

独立参选的小罗勃甘乃迪已矢言上诉。

他先前主张，其友人在纽约上州（upstate New York）住家的一间小空房是他的主要住所；法官不同意这项说法，裁定他实际住在加州。

芮巴昨天裁定，「列在提名请愿书上的地址，就选举法（Election Law）意义而言，并非小罗勃甘乃迪实际住所。」

「小罗勃甘乃迪与这个地址的关系…仅限于书面，而维系这个关系的唯一目的，是为了保留他在纽约州的选民登记资格和政治地位。」

这份法律文件显示，法官是在衡量众多因素后做出这项决定，其中包括考量小罗勃甘乃迪养的「龟群、20只猎鹰和老鹰，及3只狗」这群宠物的实际下落。

法官指出，小罗勃甘乃迪把宠物留在加州的事实，证明了他没有打算返回纽约州住所。

根据判决，纽约州选举委员会不得在11月总统大选选票上印出小罗勃甘乃迪的名字。

由于小罗勃甘乃迪以纽约住址来收集登记参选所需的请愿签名，这次判决有可能成为其他州跟进的先例。

出身美国传奇政治世家的小罗勃甘乃迪，目前名字会出现在19个州的总统候选人选票上，包括诸如密西根、北卡罗来纳等的关键摇摆州。