立足瑞士 报道世界
登录

居住地有争议 小罗勃甘乃迪无法列入纽约州总统选票

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约13日电） 归档的美国法院文件显示，法官芮巴（Christina Ryba）裁定总统参选人小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）不实宣称居住地在纽约，因此今年11月大选时，他的名字不得出现在纽约州选票当中。

独立参选的小罗勃甘乃迪已矢言上诉。

他先前主张，其友人在纽约上州（upstate New York）住家的一间小空房是他的主要住所；法官不同意这项说法，裁定他实际住在加州。

芮巴昨天裁定，「列在提名请愿书上的地址，就选举法（Election Law）意义而言，并非小罗勃甘乃迪实际住所。」

「小罗勃甘乃迪与这个地址的关系…仅限于书面，而维系这个关系的唯一目的，是为了保留他在纽约州的选民登记资格和政治地位。」

这份法律文件显示，法官是在衡量众多因素后做出这项决定，其中包括考量小罗勃甘乃迪养的「龟群、20只猎鹰和老鹰，及3只狗」这群宠物的实际下落。

法官指出，小罗勃甘乃迪把宠物留在加州的事实，证明了他没有打算返回纽约州住所。

根据判决，纽约州选举委员会不得在11月总统大选选票上印出小罗勃甘乃迪的名字。

由于小罗勃甘乃迪以纽约住址来收集登记参选所需的请愿签名，这次判决有可能成为其他州跟进的先例。

出身美国传奇政治世家的小罗勃甘乃迪，目前名字会出现在19个州的总统候选人选票上，包括诸如密西根、北卡罗来纳等的关键摇摆州。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
18
50 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
47
28 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团