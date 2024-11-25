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濒危小龙虾重归瑞士河流

白螯小龙虾回归巴塞尔乡村半州。
白螯小龙虾回归巴塞尔乡村半州。 Keystone-SDA

瑞士西北应用科技大学(University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, FHNW)的两名研究人员人工培育出白螯小龙虾，并将这种高度濒危的物种放归大自然。

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Keystone-SDA

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Raphael Krieg与Armin Zenker共同发起了该项目。在接受瑞士新闻社Keystone-ATS采访时，Krieg表示，幼年白螯小龙虾通常是鱼类及其他水生生物的食物。刚刚孵化出时，小龙虾仅有一厘米长。受保护的养殖使其得以度过这一生命中的危险阶段。

春天，研究人员在比尔斯河(Birs)的支流利斯河(Lisselle)中收集待产卵的雌性小龙虾，并将其带回瑞士西北应用科技大学的养殖中心。一旦雌性螯虾完成产卵，就会被放归利斯河。

受保护的养殖中心水质经过特殊处理，对小龙虾的喂食也严格控制。这样做是为了在比尔斯河流域建立一个白螯小龙虾养殖站。

利斯河是大量白螯小龙虾的栖息地，非常适合开展该项目。然而，据研究人员介绍，两年前，不明原因导致白螯小龙虾大量死亡。

他们认为，养殖小龙虾重归自然将提升该种群的生存能力。尽管放归地接近人类居住区，但利斯河的多处河段都为小龙虾提供了良好的生存环境。

白螯龙虾是瑞士四种本地螯虾之一，被视为检测水质的生物指标。但目前，其生存受到严重威胁，不仅栖息地遭到破坏和污染，还遭遇到克氏原螯虾(American crayfish)的挑战。这种螯虾是人们为了享用美食在20世纪70年代引入欧洲的入侵物种。

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