川普「打坐雕像」再现热潮 电商平台出现仿制品

afp_tickers

3 分钟

（法新社厦门13日电） 向来直言不讳的美国候任总统川普（Donald Trump），经工匠设计化身「打坐雕像」，神态庄严肃穆。随着川普即将重返白宫，这些作品再度引发热潮，在电商平台上甚至出现仿制品。

这个刻划川普盘腿打坐、双眼半开半阖的「坐佛雕像」，使人联想到佛陀，这件作品出自中国设计师兼雕刻家洪金世（Hong Jinshi，音译）之手。

这些富有禅意的川普雕像最早在2021年中国电商平台淘宝爆红，之后登上全国新闻版面。洪金世按照作品尺寸大小，以人民币999元到2万元（约新台币9万元）不等价格出售。

如今，随着川普预计1月20日就职、展开第二任期，这些陶瓷作品再度成为热门商品。

最初设计这些作品纯属玩笑的洪金世说，自去年11月川普赢得总统大选后，许多人对这些作品大感兴趣，「政治人物通常令人感到无聊，但他（川普）是经常发表奇特言论的网红」。

47岁的洪金世估算，他过去几年卖出数以百计这类陶瓷作品。他认为，这些作品让顾客心一笑，原因是川普的「个性与雕像神态形成两个极端反差」。

每件川普陶瓷像的包装都印有中文标语「让贵公司再次伟大」，巧妙呼应川普的的知名口号「让美国再次伟大」（Make America Great Again）。

有趣的是，川普陶瓷像的仿制品似乎出现在美国亚马逊（Amazon）和中国拼多多旗下Temu在内等电商平台，商品售价高达45美元。

洪金世近来开始为另一位美国名人制作类似带有嘲讽意味的雕像，这次主角换成川普支持者、亿万富豪马斯克（Elon Musk）；马斯克似乎将在川普政府中担任要职。

这座雕像将备受争议的马斯克塑造成漫威（Marvel）超级英雄钢铁人（Iron Man），身穿金光闪闪的动力服，但在洪金世的版本中，马斯克跨在1艘巨型火箭上，象徵太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克的太空雄心。（译者：洪?原/核稿：陈政一）