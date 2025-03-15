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川普一再扬言接管 格陵兰政党领袖发表联合声明谴责

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（法新社哥本哈根14日电） 美国总统川普一再扬言要接管丹麦自治岛屿格陵兰，格陵兰所有政党的领导人今天发表联合声明谴责。

格陵兰议会5党领袖在脸书（Facebook）发表联合声明强调：「我们所有政党领袖皆无法接受一再发表的并吞和控制格陵兰言论。」

他们在紧急会议后表示：「身为政党领袖，我们认为这种对防卫联盟友邦和盟友的行为令人无法接受。」

这些政党领袖还说，他们「必须强调格陵兰将根据国际法和法规，透过外交管道持续格陵兰进行中的工作」。

他们说：「我们全力支持这些行动，并强烈反对制造分裂的企图。」

白宫记者昨天询问川普关于接管格陵兰议题时，他说：「我认为这会发生。」

当时正与川普会面的北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）则婉拒发表评论。

即将卸任的格陵兰总理艾格德（Mute Egede）则是回应说：「真是够了。」

艾格德昨天在脸书（Facebook）贴文写道：「这一次我们必须更强硬拒绝川普。不能继续这样不尊重我们。」

艾格德所属的政党在11日议会选举中落败，静待新政府成立之际，他将继续领导格陵兰。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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