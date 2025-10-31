川普下令重启核试：目前所了解状况

（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普宣布美国将重启核武试验，引发争议与困惑，目前不确定他指的是美国本来就在进行的武器系统测试，或恢复过往的核子试爆。在21世纪，只有北韩进行过核爆试验。

以下为法新所汇整的川普（Donald Trump）相关言论、美国现行试验状态及恢复核子试爆所需条件。

●川普说了什么？

川普在社群媒体发文写道，他已指示国防部在与俄罗斯、中国「平等的基础上，开始测试我国的核子武器」。

然而，目前没有证据显示中俄最近曾进行核爆试验，且能源部才是负责管理美国核武库的部会。

川普之后在空军一号（Air Force One）上告诉记者：「他们似乎全都在进行核试验…，我们多年前已停止核试，但既然其他人都在做，我认为我们也应该跟进。」

不过，川普并未说明自己所下令重启的核试具体内容。

●美国现行核试状况

美国于1945年7月执行全球首场核试，并在第二次世界大战接近尾声时对日本投下两枚原子弹。

美国总计曾实行1000多次核子试爆，最近一次是1992年，在内华达核子保安区（Nevada Nuclear Security Site）进行20千吨的地下试爆。

同年，美国国会通过暂时停止地下核试的禁令，除非有其他国家进行这项试验－在这之后的确曾有国家这么做。

华府最初于1963年签署「局部禁止核试条约」（Partial Test Ban Treaty），同意不从事除地下外的一切核试；1996年更成为「全面禁止核试验条约」（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）的缔约国，但参议院至今尚未批准。

尽管未实施核子试爆，美国透过所谓「核储备管理计画」（Stockpile Stewardship Program）确保自身核武库的性能；华府也会定期测试洲际弹道飞弹等核武发射系统。

●重启核子试爆所需条件

美国国会研究处（CRS）表示，总统有权下令进行核子试爆，且美军「有能力在总统做出决定后，于24至36个月内恢复试验」。

国会研究处指出，一份2012年的研究发现，「重启地下核子试爆的反应时间多取决于是否遵守环境、健康和安全规定，而非技术性试验要求，或必须复原设备与设施」。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）核子议题计画研究员霍尔希格（Doreen Horschig）则说，美国国家核子安全局（NNSA）能于「6至10个月内为非常基本的地下试验准备好测试场地」，但如果要测试的是新弹头和新性能，所需准备时间会大幅增加。

不过她也谈到，美国「两大政治阵营」可能都会反对重启核试，同时「我们的盟邦（也）不认为有必要恢复试验」。