川普不满「60分钟」状告CBS 1600万美元和解

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普去年大选期间，控告哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」播出对手贺锦丽的专访误导大众。媒体报导，CBS母公司派拉蒙同意支付1600万美元达成和解。

这项和解协议解决川普因「60分钟」（60 Minutes）节目采访当时民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的内容，而向CBS求偿200亿美元的诉讼。

根据「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）今天刊出的派拉蒙（Paramount）声明，这1600万美元将用于川普未来的总统图书馆，而不是给他个人。

派拉蒙并未在和解协议中道歉或表示遗憾，但同意「60分钟」节目未来访问总统候选人时，会公布文字纪录。

川普去年10月底控告CBS，声称「60分钟」去年对贺锦丽的访谈被剪接过，以删除一段令人尴尬的回应。CBS则坚称是按标准做法进行剪接。

川普与他的盟友声称内容经过编辑，以呈现贺锦丽的正面形象。诉状指控CBS「透过恶意、欺骗性和严重扭曲新闻，从事偏颇和违法的选举和选民干预行为」。

法律专家主张，这起诉讼毫无根据，而且依据宪法对新闻自由的保护，如果真的送进法院审理，CBS将轻松获胜。

尽管如此，派拉蒙仍然进行调解，藉此安抚川普，因为派拉蒙试图完成与娱乐公司「天空之舞」（Skydance）价值80亿美元的合并案，而这项合并案需要联邦政府批准。