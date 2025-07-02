The Swiss voice in the world since 1935

川普不满「60分钟」状告CBS 1600万美元和解

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普去年大选期间，控告哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」播出对手贺锦丽的专访误导大众。媒体报导，CBS母公司派拉蒙同意支付1600万美元达成和解。

这项和解协议解决川普因「60分钟」（60 Minutes）节目采访当时民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的内容，而向CBS求偿200亿美元的诉讼。

根据「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）今天刊出的派拉蒙（Paramount）声明，这1600万美元将用于川普未来的总统图书馆，而不是给他个人。

派拉蒙并未在和解协议中道歉或表示遗憾，但同意「60分钟」节目未来访问总统候选人时，会公布文字纪录。

川普去年10月底控告CBS，声称「60分钟」去年对贺锦丽的访谈被剪接过，以删除一段令人尴尬的回应。CBS则坚称是按标准做法进行剪接。

川普与他的盟友声称内容经过编辑，以呈现贺锦丽的正面形象。诉状指控CBS「透过恶意、欺骗性和严重扭曲新闻，从事偏颇和违法的选举和选民干预行为」。

法律专家主张，这起诉讼毫无根据，而且依据宪法对新闻自由的保护，如果真的送进法院审理，CBS将轻松获胜。

尽管如此，派拉蒙仍然进行调解，藉此安抚川普，因为派拉蒙试图完成与娱乐公司「天空之舞」（Skydance）价值80亿美元的合并案，而这项合并案需要联邦政府批准。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
13
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
16 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团