川普不满墨西哥控制边界水权 威胁加徵5%关税

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普声称墨西哥违反一项1944年双方签订的水资源共享条约，今天威胁对墨西哥加徵5%关税。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）写道，「相关文书已获得我的授权，如果墨西哥不立即释放这些水，将对墨西哥加徵5%关税。」

川普同时声称，德州农作物与牲口正受到缺水的严重影响。

川普指责墨西哥违反1944年一项条约，根据内容，美国与墨西哥互相分享科罗拉多河（Colorado River）的水，以换取墨西哥从作为两国部分边界的格兰河（Rio Grande）所取得的水。

川普表示，根据条约条款，墨西哥欠美国约9.87亿立方公尺的水，要求墨西哥在12月31日前释放其中1/4，其余部分在此之后必须尽快释出。

川普补充说：「墨西哥拖延释水时间越长，我们农民受到的损害也就越大。」

就在川普宣布援助农业120亿美元的同一天，他也增加了德州农民的用水供应。先前由于川普的贸易与关税政策，美国农业遭到重创。

今年4月，川普曾威胁就水资源争端对墨西哥采取经济制裁，促使墨西哥当局立即向美国供水，并「继续履行其在1944年条约下的承诺」。