川普与埃及总统塞西主持加萨和平峰会 逾20国领袖预计出席

（法新社开罗11日电） 埃及总统府今天表示，美国总统川普（Donald Trump）与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）13日将在红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）共同主持加萨和平峰会，预计超过20国领袖将出席。

埃及总统府指出，这场峰会意在「终结加萨走廊（Gaza Strip）的战争，强化中东和平与稳定的努力，开启区域安全及稳定的新时代」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）已表示将赴会，英国首相施凯尔（Keir Starmer）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）及西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）也将参与。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也已确认将出席。

目前尚不清楚以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否会现身；巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）则已表示将不参与。

哈玛斯政治局成员巴德兰（Hossam Badran）在接受法新社访问时说，哈玛斯「不会参与」。

他补充，先前有关加萨的谈判，哈玛斯主要是「透过卡达与埃及斡旋」来进行。（编译：蔡佳敏）