川普与欧洲对乌克兰不同调 德国大选笼罩阴影

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（法新社柏林22日电） 德国明天举行大选，时值欧洲与这个欧洲最大经济体动荡之际。德国政坛人士今天在大选前夕进行最后拉票，尽管极右势力快欣崛起，但保守派仍被看好取得胜利。

保守派反对党领袖梅尔茨（Friedrich Merz）在慕尼黑自信地对欢呼人群表示：「明天我们将赢得选举，这个政府带来的恶梦即将结束。」梅尔茨矢言要在动荡时期成为欧洲「强而有力的声音」。

川普威胁发动贸易战代表德国麻烦有增无减，德国经济过去2年持续萎缩，移民和安全等焦点议题也造成社会分裂加剧。

去年11月初，由德国总理萧兹（Olaf Scholz）领导的社会民主党（Social Democrats）、绿党和亲商的自由民主党（FDP）所组成的3党联盟瓦解，明天的大选比原订时程提前半年多。 中间偏左的萧兹在柏林郊外的波茨坦（Potsdam）选区发表演讲，阐述他对德国弊病的解决之道。

萧兹的社会民主党在民调中支持率徘徊在15%左右，而梅尔茨领导的基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）以30%左右保持领先。

这次投票结果似乎将对极右派的德国另类选择党（AfD）产生历史性影响，此党在民调中以20%支持率名列第2，主要支持动力来自民众对一连串致命持刀攻击与汽车撞人事件的愤怒，这些事件都被归咎于移民。

德国另类选择党也得到川普核心人物的强力支持，科技业亿万富翁马斯克（Elon Musk）和副总统范斯（JD Vance）都公开力挺。

萧兹向波茨坦选民表示，阻止德国另类选择党崛起是这次选举「核心任务」。 美国总统川普与俄罗斯示好，让西方国家在乌克兰战争问题的立场不再统一。这位现任总理强调他对乌克兰的支持，并呼吁增加开支以加强德国防御能力。

萧兹表示：「我们没有让乌克兰孤军奋战，未来这种情况不应该、也不可能发生。」面对俄罗斯入侵乌克兰几乎成了他3年任期的执政内容。

「我们必须确保欧洲自身强大，这样才能以吓阻防止欧洲发生战争。」

梅尔茨似乎确信自己将轻松击败萧兹及其盟友，他告诉支持者「左派时代结束了」。

梅尔茨在喧闹的啤酒馆发表谈话指出：「德国不再有左派多数，也不再有左派政治。」他提出一项缩减福利、简化繁文缛节与收紧移民政策的计画。

他说，随着保守派领导下届政府，德国将在欧陆关键时刻，再次「于欧盟拥有强大的声音」。

梅尔茨表示：「欧洲必须再次强大，德国必须更积极参与欧盟事务。」

他表示，在川普时代，欧洲需要坚强起来，才能「坐在主桌，在面对俄罗斯与中国时维护我们的利益」。

不过梅尔茨即使在明天选举获胜，掌权路上仍是障碍重重。他需要至少另一个政党的支持才能组成联合政府。根据民调，助力来源最有可能是萧兹的社会民主党或绿党。

德国外交关系协会（German Council on Foreign Relations）研究员罗斯（Jacob Ross）表示：「组建执政联盟确实可能非常困难。」