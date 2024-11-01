川普与盟友性别歧视争议 已有诸多前例

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（法新社华盛顿31日电） 美国共和党总统候选人川普今天处于性别歧视争议中心，他在一场造势活动上说要「保护我国女性…不管她们喜不喜欢」；这是他和盟友对女性一连串粗鄙轻蔑言论的最新一例。 川普昨天说：「我要保护我国女性…不管她们喜不喜欢。」这番话引来各党各派女性谴责，包括民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）。

贺锦丽说，川普此言「非常冒犯女性」。距离11月5日美国总统大选只剩数天，专家们认为，由于川普备受男性选民青睐，这场选举可能比以往更受性别方面的影响。

78岁的川普不是第一次因为对女性的态度而受抨击，甚至他最近的言论也不是最唐突的一次。

2016年，在他与当时的民主党竞选对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）对决前数天，出现一支影片显示川普吹嘘自己利用名气来「抓（女人的）私处」，引发全球诸多人强烈反感，但他仍然当选总统。川普与3名女性生下5个孩子。

川普今年再度面对女性对手，他和他的竞选团队都企图维护他强而有力的形象。

川普今年稍早因伪造商务纪录以隐匿支付封口费给成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）而被定罪，还被认定因诽谤和性虐待作家卡洛尔（E. Jean Carroll）负有法律责任。卡洛尔指控川普于1990年代性侵她。

川普在竞选期间称贺锦丽「智障」和「疯子」，还说她若当选，会成为其他全球领袖的「玩具」。川普也曾嘲笑贺锦丽洪亮的笑声。

川普在自家「真实社群」（Truth Social）平台上暗示，曾任加州检察长和联邦参议员的贺锦丽应将职场成就归因于「性徇私」 。

川普近期在纽约举办的大型造势活动受到抨击，不只是因为一些站台人士所说的种族歧视言论，还因为他们明显带有性别歧视，例如一名商人形容贺锦丽被「皮条客」控制。

川普的盟友也因近乎淫秽的轻蔑言论被批评。极右翼媒体人卡尔森（Tucker Carlson）说，川普若重返白宫，就像愤怒的父亲回家「狠打」一个「坏女孩…的屁股」。

福斯新闻（Fox News）主持人瓦特斯（Jesse Watters）也曾说，贺锦丽「会瘫在战情室，将领们想怎样就怎样」。瓦特斯后来坚称这话没有性意味。

川普的竞选搭档范斯（J.D. Vance）在一支2021年的影片中指责民主党人是一帮「没孩子的养猫女子」，只因自己没孩子而感到悲哀，就想「让这个国家的其他人也过得凄惨」。

这种有毒的男子气概在共和党内部也引发疑虑。曾争取代表共和党竞选总统的海利（Nikki Haley）本周谈到川普纽约造势活动上的言论时说：「这种兄弟情和男子气概之类的东西，近乎尖锐到会让女性不舒服。」

川普曾称海利「无脑」（birdbrain）。