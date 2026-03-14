川普习近平准备会晤 伊朗战争阴霾笼罩目标不明

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普预计将在两个多星期后访问北京会晤中国国家主席习近平，中国对川普目标的不确定性以及伊朗战争阴霾笼罩这场备受瞩目的访问。

这将是川普在他的第2任期内首次访中，目标在于落实去年10月两人在南韩握手达成的贸易战休兵协议，但对于喜欢小心安排重要场合避免出现任何尴尬的北京当局来说，川普随兴的作风构成挑战。

一名熟悉磋商事宜的消息人士告诉法新社，中国官员原本预期这种超级大国领袖峰会应有更具雄心的筹备规模。

然而白宫坚称在与北京定期接触与互动的情况下，3月31日至4月2日访中筹备进展顺利。

白宫一名官员告诉法新社：「川普政府在行程规划上无论是后勤还是具体成果都游刃有余，与重表现胜于实质成果的拜登（Joe Biden）政府不同。」

这名官员说，川普「期待访问中国，届时他将与习主席讨论各项对世界两大经济体至关重要的议题」，并说川普「致力于为美国农民、制造业者与劳动家庭创造公平的竞争环境」。

●贸易战

企业界领袖本周稍早都还在担心尚未收到美国代表团邀请函。

美中贸易全国委员会（US-China Business Council）会长谭森（Sean Stein）10日表示：「很难想像总统不会想带一个阵容坚强的代表团。」

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）中国事务专家甘思德（Scott Kennedy）认为双方已讨论后勤问题，但「实质」进展较少。他警告，如果企业领袖太晚参与，此行可能会缺乏具体成果。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）预计本周末将在巴黎会晤中国国务院副总理何立峰，这是双方有意为「川习会」铺路的迹象之一。复旦大学教授吴心伯告诉法新社，这场会谈很可能是为了敲定将在川习会上宣布的经济成果。

事关重大，尤其华府本周刚宣布对中国等国家展开贸易调查，为后续可能祭出惩罚措施以取代美国最高法院推翻的川普关税措施铺路。

报导还说，另一项关注焦点是台湾。川普近期表示，他将很快决定是否向台湾提供更多武器。

●伊朗战事影响

或许这趟访问最大的阴霾是中东的战争。

新加坡拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授何子恩（Benjamin Ho）告诉法新社：「如果这场战争持续到4月，将会成为川习会主要议题。」

中国先前谴责美国与以色列空袭伊朗。这些空袭行动在敏感时刻冲击了全球第2大经济体中国的石油进口。然而北京当局并未采取具体行动协助长期盟友伊朗，也未直接与华府对抗。

川普也淡化分歧，反而强调这场战争对保持荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）石油运输畅通至关重要。他9日表示：「我们其实是在帮助中国和其他国家，因为他们许多能源都经由这条海峡。」

中国在中东的投资和相关决策可能会受到冲击，但表面中立可能有助于船只通过荷莫兹海峡。

分析人士认为中国不太可能扮演任何调解角色，比较倾向保持距离。习近平可能会利用这次领袖会谈展示政治家的稳健形象，与川普引发的动荡形成对比，同时完全避开伊朗议题。

新加坡国立大学（National University of Singapore）中东研究所的资深研究员沙曼（Jean-Loup Samaan）表示：「中国官员可能希望避免与川普公开针锋相对。」