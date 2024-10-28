川普从不承认失败 这次大选若落选会如何？

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 2024美国总统大选即将登场，大部分人都将注意力聚焦在川普若胜选可能发生何种情况，但也有不少美国人对相反结果忧心忡忡，连川普最直言不讳的反对者也不例外。

从2016年爱荷华州初选到2020年总统大选，共和党候选人、前总统川普从未承认过自己选举挫败的合法性；川普与民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）目前在民调中依然难分高下，选情呈势均力敌的局面。

4年前，他否认败选让美国陷入严重对立，现在他仍在尝试散布对美国民主的不信任，不禁让人担心2021年美国国会大厦暴力事件重演。

纽约州宾安顿大学（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）表示：「如果今年他落选了，我毫不怀疑他会声称有舞弊行为，他会竭尽所能扭转选举结果，还会拒绝参加贺锦丽的就职典礼。」

「他不仅输不起，还是永远不会承认失败的人。」

前科显示，川普不是不可能试图在选举中作弊。

他因艳星封口费案被判34项重罪，还曾因涉嫌在2020年大选以盗窃或其他方式作弊，数度遭到起诉和弹劾，但他仍不认失败。

4年前逐鹿白宫失利后，川普与其盟友不断散布选举违规和欺诈的虚假指控。