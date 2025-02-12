川普令墨西哥湾改名美国湾 美联社拒从遭白宫封杀

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（法新社华盛顿11日电） 美联社今天表示，由于社方拒绝遵循总统川普将墨西哥湾更名为「美国湾」（Gulf of America）的命令，美联社白宫记者遭禁止参与一场与川普有关的活动。

美联社执行总编培斯（Julie Pace）说：「白宫告知我们，如果美联社的编采标准不配合总统川普将墨西哥湾更名为美国湾的行政命令，美联社就会被禁止采访在椭圆形办公室进行的活动。」

培斯透过声明表示：「美联社记者今天下午被阻止参加一场行政命令签署仪式。」

川普上个月就职后签署行政命令，宣布墨西哥湾从今以后会被称为「美国湾」。

这片与墨西哥接壤的水域过去一直被美墨政府公认称作墨西哥湾。

川普称墨西哥湾是「美国不可分割的一部分」，对美国石油生产和渔业至关重要，也是「美国观光休闲活动的热门地点」。

培斯透过声明指出：「川普政府因为美联社的独立新闻报导而施以惩罚，令人震惊。」

她指出：「基于美联社的言论内容限制我们进入椭圆形办公室，不仅严重阻碍大众取得独立新闻报导，更明显违反美国宪法第一修正案。」

美联社在上个月一则编采通知中表示，川普的行政命令「仅在美国境内具有效力」。美联社指出，「墨西哥、其他国家和国际组织没有必要承认这个更名举动」，还说「墨西哥湾这个名字已经沿用了400多年」。

美联社表示：「美联社将沿用它原本的名称，并同时注明川普选择的新名称。」

美联社补充表示：「作为一个在全世界传播新闻的国际新闻机构，美联社必须确保地名和地理资讯对所有阅听众来说都容易辨识。」

维护媒体报导美国总统相关新闻的白宫记者协会（White House Correspondents’ Association）谴责白宫封杀美联社一事「令人无法接受」，呼吁川普政府「立即改变做法」。

白宫记者协会主席丹尼尔斯（Eugene Daniels）透过声明表示：「白宫不能规定新闻机构如何报导新闻，也不能因为不满他们的编辑决策而惩罚在职新闻工作者。」

美联社是美国最大通讯社，其编采手册多年来都是各媒体编辑台和企业办公室的首要参考工具。