川普任命的联邦检察官马丁 控维基百科操纵讯息

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普在华盛顿特区的最高联邦检察官马丁（Edward Martin），发信指控维基百科（Wikipedia）允许「讯息操纵」散播政治宣传。

这封长达4页的信件于上周发出，要求维基媒体基金会在5月15日前回答十几项营运问题。

马丁的指控与保守派多年来对此线上百科的批评如出一辙，此举可能危及维基百科的免税地位。

马丁在致营运维基百科的非营利组织「维基媒体基金会」（Wikimedia Foundation）的信中写道：「维基百科允许在其平台进行讯息操纵，包括改写关键历史事件与现任和前任美国领袖的生平资讯，以及其他涉及国家安全与美国利益的事项。」

「以提供资讯内容为幌子来遮掩影响公众舆论的宣传，这与维基百科的『教育』使命相违。」

信中内容包括要求提供有关其编辑作业的详细讯息，以确保透明度与责任归属、可信度与安全措施，以及为防止外国影响而采取的作为。

维基媒体基金会没有立即回应法新社的置评请求。

马丁周末在社群平台X上撰文，「嘿，维基百科：你可以跑，但你无法躲藏！」但是他并未提及写给维基媒体基金会的信。

马丁在信中表示，他正寻求确认维基百科的活动是否违反其免税地位，这项调查通常由美国国税局（Internal Revenue Service）的税务机关处理。

这封信似乎是川普政府大规模行动的一部分，目的在针对某些媒体、智库和研究机构，它们长期被保守派人士指责推行自由派的政治主张。

川普的亿万富翁盟友马斯克（Elon Musk）先前曾呼吁停止资助维基百科，并表示如果维基百科更名为「蠢蛋百科」（Dickipedia），他将提供10亿美元。

马丁是具有争议的川普忠实支持者，是华盛顿特区代理联邦检察官，也是川普提名担任这个职位的正式人选。

但民主党议员试图阻止马丁的任命，因为他与2021年1月6日一群暴徒袭击美国国会的暴动事件有关。马丁同时也未在提交参议院的强制性揭露表格中，披露他曾频繁出现于俄罗斯媒体的情况。