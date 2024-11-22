川普信奉媒体就是政治力量 挑电视名人任新阁要职

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（法新社纽约21日电） 美国共和党籍总统当选人川普（Donald Trump）因电视实境秀而闻名全球，现在正从电视明星里挑选死忠的知名主播和节目主持人出任新政府官职。

法新社报导，川普相中周末在福斯新闻（Fox News）频道主持节目的赫格塞斯（Pete Hegseth）担任国防部长，并提名外科医师出身的电视名人奥兹（Mehmet Oz）监管庞杂的公共保险制度。

川普另提名长年明星、世界摔角娱乐公司（WWE）前执行长琳达．麦马洪（Linda McMahon）出任教育部长，并指名前实境秀明星、福斯频道政经节目主持人达菲（Sean Duffy）执掌运输部。

上述4人的媒体经验都比他们的公共服务资历更为人所知，这可能是联邦参议院考量内阁部长人事案的不利条件。

纽约市立大学（City University of New York）副教授、「福斯民粹主义」（Fox Populism，暂译）一书作者裴克（Reece Peck）说，川普是媒体产物，他自1980年代就存在于八卦媒体。他因「谁是接班人」（The Apprentice）电视实境秀而成名。他成功在电视上将自己塑造为事业有成的商人和领袖。

裴克还说：「川普从中学到的是，媒体力量就是政治力量。我想美国史上从来没有一个政治人物比川普更信奉这套哲学…大家嘲笑他，但我认为，在很大程度上，他的政治力量理论已被证实无误。」

左倾的媒体监督组织「美国媒体事务」（Media Matters for America）批评福斯新闻与白宫之间的「旋转门」。福斯新闻是媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）旗下帝国的一部分。

将与赫格塞斯、达菲等人一起入阁的还有「边境沙皇」霍曼（Tom Homan），他的任务是监督川普承诺要执行的大规模驱逐无证件移民行动。霍曼曾在川普第一次执政期间领导移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement），后来常在福斯频道为川普的移民政策辩护。

「美国媒体事务」资深研究员葛茨（Matthew Gertz）说：「这说明福斯新闻极具影响力，这个电视网倾尽全力支持他。它在川普（首次）执政时期发挥一种国家电视媒体的功能，不断赞美他，并抨击他的敌人。」福斯新闻对此不予置评。

在历任民主党籍总统执政时期，媒体与白宫之间的人员流通同样常见，一些卸任官员可在美国有线电视新闻网（CNN）、微软国家广播公司（MSNBC）等批评川普的媒体找到工作。

但川普与福斯新闻的密切关系与以往例子都不一样，福斯新闻有很多评论员认同川普对反菁英言论和民粹理念的热爱。

川普有时不吝赞美，有时又不留情地批评主播，但他总是忠诚收看福斯新闻频道，还会在社群媒体上长篇摘录其报导或评论。

福斯新闻频道的另一名重要人物是主持人尚汉尼提（Sean Hannity），他有时因为能够「上达天听」直接接触川普，而被比拟为白宫地下幕僚长。