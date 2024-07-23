川普先前批拜登年纪大不适任 如今恐被相同酸言打脸

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（法新社华盛顿22日电） 美国共和党籍前总统川普先前不断攻击民主党籍现任总统拜登的年纪和健康状况，但在81岁的拜登宣布放弃竞选连任后，78岁的川普可能会发现同样的酸言酸语反过来纠缠他。

59岁的美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）有望获得提名，成为民主党总统候选人。相形之下，川普将是年纪大很多的候选人，一旦出现任何衰退迹象，恐将面临更密切的关注。

美利坚大学（American University）政治学家佛斯特（Matthew Foster）告诉法新社：「整个动态已发生巨大变化。」

即使在拜登退选后，川普仍持续攻击他的心智敏锐度，在社群媒体上嘲笑他「一醒来就会忘了他退出选战」。

这番酸言酸语几乎快让人忘了这位地产大亨其实也不是那么年轻。如果川普赢得11月大选，将成为美国史上宣誓就职时年纪最大的总统。

不只拜登，川普也容易犯错。他多次失言，有一连串脱稿的激烈言论。但这是否代表他认知退化或只是单一事件，难有定论。

根据美国广播公司（ABC）7月中的一项民调，60%的美国人认为川普年纪太大，不适合再次逐鹿白宫。

贺锦丽竞选团队昨天全面投入运作，尽管仍在微调策略，川普的年纪几乎将无疑成为她的进攻路线之一。

贺锦丽竞选阵营发言人辛格（James Singer）在致法新社的声明中说：「共和党提名了川普，他是一个被定罪的78岁罪犯，数十年来一直在剥削劳工。」

佛斯特表示，贺锦丽的竞选「带来一种截然不同的能量」，并形容她的作风「较年轻」和「有企图心」。