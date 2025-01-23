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川普全面赦免2021年国会暴动者 法官强烈谴责

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普上任后全面赦免4年前企图推翻2020年大选结果而强行闯入国会山庄（Capitol Hill）的川普支持者，3名联邦法官今天对此表达强烈谴责。

地区法院法官楚坎（Tanya Chutkan）在驳回对一名国会山庄暴动被告的指控时表示：「没有任何赦免可以改变2021年1月6日发生的悲剧真相。」

楚坎指出：「这无法粉饰那时暴徒留下的血迹、排泄物与恐怖，也无法修复美国和平权力交接神圣传统的裂痕。」

川普20日就职后数小时内赦免了超过1500名支持者，这些人在2021年国会认证拜登当选总统的过程中强闯国会。

川普同时为14名极右翼组织「骄傲男孩」（Proud Boys）与「守誓者」（Oath Keepers）民兵组织的成员减刑。

楚坎曾主持特别检察官史密斯（Jack Smith）针对川普试图推翻2020年选举结果所提出的刑事案件。

然而，本案从未开庭审理，并在川普去年11月胜选后撤销，符合司法部长期以来不起诉现任总统的政策。

华府地区另外两名审理涉及国会山庄暴动被告案件的联邦法官今天也驳回指控，并对赦免一事表达强烈谴责。

地区法官郝尔（Beryl Howell）指出，没有事实依据可以驳回法庭对两名被告的指控，只有川普的白宫声称发生了「严重的国家不公正」。

郝尔说：「2020年总统选举没有任何『国家不公正』的情况，也并未发生任何决定性影响结果的舞弊。」她补充表示，不能让因为「输不起」而破坏和平权力交接的人「有罪不罚」。

她警告指出：「这只会增加未来其他输不起的人从事无法无天行为的危险隐患，并破坏法治。」

地区法官柯勒-柯特尔（Colleen Kollar-Kotel）说，撤销指控与特赦「不会改变2021年1月6日发生事件的真相」。

柯勒-柯特尔说：「那天发生的事已透过数以千计的同期影片、庭审纪录、陪审团裁决与法律意见书给保存下来，供后世参考。」

「无论被告人或他们的盟友如何描述1月6日的事件，那些纪录是不可改变的且代表着真相。」

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