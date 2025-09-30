川普公布20点和平计画 擘画加萨未来、促释放人质

（法新社华盛顿29日电） 历经多日揣测，白宫今天公布终结加萨近两年战争的20点计画，促使巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）释放扣押的人质，并规画加萨走廊的未来发展方向。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与美国总统川普（Donald Trump）在白宫一同发表谈话时，对这项计画表示审慎支持。

以下是白宫公布的20点计画：

1. 加萨将成为去极端化且没有恐怖势力的区域，不会对邻国构成威胁。

2. 加萨地区将重新发展，造福长期受苦的加萨人民。

3. 如果双方同意这项提案，战争将立即结束。以色列军队将撤到双方议定的防线，为释放人质做好准备。在这段期间，所有军事行动将暂停，包括空袭与炮击，战线仍将保持冻结，直到达成完全分阶段撤军的条件。

4. 在以色列公开接受这项协议的72个小时内，所有人质将全数送回，无论是生还者还是罹难者。

5. 等到所有人质获释，以色列将释放250名遭判无期徒刑的囚犯，以及在2023年10月7日后遭拘留的1700名加萨人，包括所有在此背景下遭扣留的妇女与儿童。每交还一名以色列人质的遗体，以色列将归还15名已故加萨人的遗体。

6. 等到所有人质都获释，承诺和平共存与缴械的哈玛斯成员将获得特赦。若有哈玛斯成员希望离开加萨，将获安排经由安全通道前往接收国。

7. 这项协议一经接受，救援物资将立即全面运送至加萨走廊（Gaza Strip）。援助规模至少将比造2025年1月19日签订的人道救援协议，包括基础设施（水、电力与排污系统）的修复，医院与面包房的重建，以及投入必要设备以清除瓦砾并开通道路。

8. 援助物质的运入与在加萨走廊的分发，将透过联合国、旗下机构、红新月会（Red Crescent），以及其他与任何一方都无关的国际机构来进行，不受双方干预。拉法（Rafah）口岸的双向开放，将依2025年1月19日协议所订机制执行。

9. 加萨将由一个临时过渡性的技术官僚性质巴勒斯坦委员会治理，该委员会不涉及政治，负责管理加萨居民日常所需的公共服务及市政事务。这个委员会将由符合资格的巴勒斯坦人与国际专家组成，并由一个新的国际过渡机构「和平理事会」（Board of Peace）负责监督与指导，且将由总统川普领导并担任主席，其他成员与国家元首名单将陆续公布，其中包括前英国首相布莱尔（Tony Blair）。

这个机构将负责制定加萨重建的架构并管理资金，直到巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）完成改革计画，包括总统川普2020年的和平计画以及沙乌地阿拉伯和法国提案等各项提案中所概述的那样，并且能安全且有效地夺回对加萨的控制权。这个机构将呼吁参考最佳国际标准，打造现代化且高效的治理体系，以服务加萨人民，同时有利于吸引投资。

10. 川普团队将制定一项加萨经济重建与振兴计画，预计邀集曾参与中东多座现代奇迹城市兴建的专家组成顾问小组。国际间许多投入善意的团体已提出各项具建设性的投资提案与令人振奋的发展构想，这些建议将纳入评估，并结合适合的安全及治理架构，以吸引并促成相关投资，为加萨创造就业、带来发展机会与对未来的希望。

11. 将设立一个特别经济区，与参与国协商优惠关税及进出条件。

12. 没有人会被强迫离开加萨，想离开的人可以自由离开，也能自由返回。我们将鼓励人们留下，并提供他们重建更美好加萨的机会。

13. 哈玛斯及其他派系同意，不论以直接、间接或任何形式，均不参与加萨的治理。所有军事、恐怖及进攻性基础设施，包括地道与武器制造工厂，均将被销毁，且不得重建。

加萨地区将在独立监督机构的督导下，展开去军事化程序，内容包括依照协议进行解除武装程序，确保武器永久置于不可使用状态，并由国际资金支持的武器回购及重返社会计画全力协助，相关过程均由独立监督单位负责查核。「新加萨」将致力推动经济繁荣，同时寻求与邻国和平共处。

14. 区域合作伙伴将提供保证，确保哈玛斯及相关派系履行自身义务，同时保证「新加萨」不会对邻国或其居民构成威胁。

15. 美国将与阿拉伯及国际伙伴合作，筹组临时「国际稳定部队」（International Stabilization Force, ISF），并计划立即进驻加萨地区。国际稳定部队将训练并支援经过审核的加萨巴勒斯坦警力，同时将与在此领域拥有丰富经验的约旦和埃及密切协商。

这支部队将成为长期的内部安全解决方案。未来，国际稳定部队将与以色列及埃及合作，协助管控边境地区，同时与经过新训练的巴勒斯坦警力协调行动。防止弹药流入加萨，以及促进物资快速且安全流通以协助加萨重建和复苏，是当务之急。各方也将协议建立冲突降温机制。

16. 以色列不会占领或并吞加萨。随着国际稳定部队逐步建立对加萨的控制与稳定，以色列国防军（IDF）将根据与国际稳定部队、保证国及美国达成的去军事化标准、里程碑与时程撤离，目标是确保加萨成为不再对以色列、埃及或两国公民构成威胁的安全区域。

实际操作上，以色列国防军将依据与过渡管理机构协议的安排，逐步把所控制的加萨区域移交给国际稳定部队，直到完全撤离加萨为止，但将在加萨周边维持安全警戒区，直到加萨彻底消除恐怖主义威胁并恢复安全。

17. 如果哈玛斯延迟回应或拒绝这项提议，前述计画，包括扩大的人道救援行动，将会在以色列国防军移交给国际稳定部队的无恐怖威胁区域内继续推动。

18. 将以宽容及和平共处的价值为基础，推动跨宗教对话，藉此改变巴勒斯坦人与以色列人的思维与论述，强调和平所能带来的种种益处。

19. 当加萨重建逐步推进，且巴勒斯坦自治政府的改革计画获得确实执行时，最终可能具备一条实现巴勒斯坦人自决与建国的可信途径，这一追求我们深知是巴勒斯坦人民的共同愿望。

20. 美国将协助以色列与巴勒斯坦展开对话，促使双方就和平共荣的未来政治前景达成共识。