川普共和党全代会前遭枪击 川粉震惊加深凝聚力

afp_tickers

2 分钟

（法新社密尔瓦基14日电） 美国共和党即将于明天在威斯康辛州密尔瓦基举行全代会，有数以千计民众来到当地，一睹他们的英雄川普正式获提名为总统候选人，但他们昨晚对川普遭到枪击一事深感震惊。

法新社报导，佛瑞德里克斯（Philip Fredericks）头戴红色帽子，身穿写有「川普」名字的T恤，为了共和党全国代表大会（RNC）来到威州第一大城密尔瓦基。他表示，当他抵达听到川普遇袭的新闻时，他感到惊愕。

佛瑞德里克斯是从纽泽西搭机前来，为了共和党全代会准备了一周，即便川普距离死神如此接近，他还是有信心川普仍会来到密尔瓦基。佛瑞德里克斯说：「他不会缩在角落。」

来自亚利桑那州的共和党大会代表奥泰尔（Michelle Altherr）将投票给前总统川普。奥泰尔也指出，她对川普仍具有信心。

奥泰尔说：「我们正在努力弄清楚这怎么可能发生，但感谢上帝，有天使在保护这个男人，因为他将在2025年成为总统，他将于今年11月当选。」

另一位川普支持者席蒙（Dave Simone）则说，他相信当局可能涉及其中。这是一种热门的阴谋论。他指称：「维安出现缺口…这种缺口是故意的。这是叛国罪…。」

在政治光谱的另一端，安祖（Andzu）则是前来密尔瓦基，将于明天对共和党人表达抗议，但他也表示，自己对川普遭暗杀未遂一事感到震惊。

无论信念为何，密尔瓦基街上行人都同意，这次攻击将有利于川普的民调，即便他已遭刑事定罪。

奥泰尔说：「我们对川普的支持程度，达到了另一种层级。现在将有更多人会支持总统川普。」