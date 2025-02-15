川普关税威胁来势汹汹 贸易顺差国恐首当其冲

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（法新社巴黎14日电） 美国总统川普宣布「对等」关税政策后，对美国贸易顺差最大的国家可能会成为首波目标。

美国官员指出，相关研究完成后，这些关税措施最快可能于4月开始实施。

白宫表示，川普政府将开始检视对美国贸易顺差最大或失衡最严重的国家。

以下是法新社汇整对美国出口远大于进口的国家概况。

●「长年冠军」中国

世界第2大经济体中国是对美国贸易顺差最大的国家。

美国商务部经济分析局（BEA）数据显示，去年美中贸易逆差达2954亿美元。

中国号称「世界工厂」，为国内外企业生产商品，包括美国公司，接着出口全球各地。

川普也指控北京当局操纵人民币汇率，让中国商品在国外更具竞争力。

川普在第一个任期内曾对中国发动贸易战，本月稍早对中国商品加徵10%关税，引发北京课徵报复性关税。

●「残酷」的欧盟

美国去年对27个成员国组成的欧洲联盟（EU）贸易逆差达2356亿美元，川普指责欧盟在对美贸易关系上「极为残酷」。

其中爱尔兰对美贸易顺差最多，达867亿美元，部分原因是美国企业利用爱尔兰的低企业税率进行投资。

作为欧洲最大经济体和主要汽车出口国，德国以848亿美元位居第2；义大利则以440亿美元排名第3。

尽管美国官方数据显示，法国对美国贸易顺差为164亿美元，法国海关数据却显示法国对美国存在数十亿美元的逆差，这是因为两国采用的计算方式不同。

●墨西哥与越南

墨西哥以1718亿美元的贸易顺差排名第3，越南以1235亿美元紧跟在后。

这两国已成为跨国企业寻找低成本制造、出口至更大市场的热门据点。

墨西哥受惠于与美国的地理邻近性及免关税待遇，成为美国最大进口来源国，许多美国企业在当地设厂，中国企业也经由墨西哥进入美国市场。

越南则因美国加强对中国施压，成为美企在亚洲的替代生产基地。这两国在川普的第一个总统任期内，对美顺差皆有所上升。

●其余国家

台湾以739亿美元贸易顺差位居第5。

第6名到第10名国家依序为日本（685亿美元）、韩国（660亿美元）、加拿大（633亿美元）、印度（457亿美元）和泰国（456亿美元）。