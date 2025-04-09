川普关税引发内哄 马斯克抨击贸易顾问纳瓦洛

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（法新社华盛顿8日电） 科技大亨马斯克（Elon Musk）与美国总统川普的高阶贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）因撼动全球的美国关税政策歧见加深，马斯克今天更公开抨击纳瓦洛「真是个笨蛋」。 纳瓦洛向来对中国采鹰派立场，谈到关税问题也是数一数二强硬。他接受美国财经媒体CNBC访问时，将矛头指向电动车大厂特斯拉（Tesla）老板、主导政府效率部（Department of Government Efficiency）的马斯克。

纳瓦洛说：「谈到关税和贸易，我们白宫的人都明白，美国人民也明白，马斯克是汽车制造商。但他其实不是汽车制造商，在很多情况下，他是汽车组装商。」

纳瓦洛还说：「如果去他在德州的工厂…（会发现）电池来自日本和中国，电子产品来自台湾。」

世界首富马斯克先前曾表态反对川普的新进口关税措施。

马斯克今天在自家社群网站X上一则纳瓦洛受访片段下方发文说：「纳瓦洛真是个笨蛋。他在这里说的话明显不实。」纳瓦洛在影片中说，特斯拉进口电池、电子产品和轮胎，并说马斯克「想要便宜的外国零件」。

马斯克还发出一连串留言，称「特斯拉拥有美国制造程度最高的汽车。纳瓦洛比一袋砖头还蠢」。

白宫淡化这场纷争。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）在简报会上被问到这场口水战是否会损害白宫在关税问题上传递的讯息时说：「男生就是这样，我们会让他们继续公开争吵下去。」

李威特表示：「这显然是两个人对贸易和关税有着截然不同的看法。」

生于南非的马斯克近来支持在北美和欧洲之间建立一个自由贸易区的构想，这与川普的大规模关税计画背道而驰。