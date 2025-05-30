川普关税法律战 最后恐交由美国最高法院定夺

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天庆祝他激进的关税策略在法律战扳回一城，上诉法院暂缓国际贸易法庭阻止他加徵关税的裁决，暂时维持美国可继续向中国与其他贸易伙伴全面徵收进口关税。

法新社报导，美国国际贸易法庭（Court of International Trade）昨天裁决川普越权，撤销自他上任以来宣布的大部分关税，不过上诉法院随后暂缓国际贸易法庭的裁决，让上诉程序得以继续。

川普对此法律纠纷的最新进展表示欢迎，他猛烈抨击位于曼哈顿的国际贸易法庭，并称其裁决「糟糕透顶」，还主张法院对关税措施的阻挠应「迅速并彻底」被推翻。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发表长篇大论，再度指控司法体系对他有偏见，并表示「绝不能让幕后『骗子』摧毁我们的国家！」

美国联邦巡回上诉法院今天暂缓国际贸易法庭的裁决之前，白宫被要求在10天内停止执行受影响的关税措施。

川普政府称国际贸易法庭的裁决「大错特错」，并表示有信心此裁决将在上诉中被推翻。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）向记者表示，法官们「公然滥用司法权力，篡夺川普总统的职权」。

李威特表示，最高法院「必须终止」对关税的法律挑战，同时强调川普还有其它课徵关税的合法手段。

美国华盛顿特区一名联邦地区法官也另外做出裁决认为，川普开徵的部分关税违法，并给予行政当局14天时间提出上诉。

国家经济会议（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）向福斯财经新闻（Fox Business）表示，「激进法官」的裁决所引发的「小插曲」不会影响与贸易伙伴的谈判，并补充说已有3项协议接近拍板定案。

白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）在上诉法院暂时维持目前的全球性关税后向记者表示，美国政府稍早已接到「许多国家的电话」，这些国家表示将继续「本着诚意谈判」，但他未具体指出是哪些国家。

川普主张，贸易逆差与毒品走私带来的威胁构成「国家紧急状态」，因此有必要实施大规模关税，但国际贸易法庭驳回此一观点。

国际贸易法庭正就两起独立案件进行裁决，它们分别由企业和州政府联盟提起，声称总统侵犯国会的财政权。

法官表示，这些案件关键在于1977年「国际紧急经济权力法」（IEEPA）是否将此类权力授予总统，「对来自几乎所有国家的货物徵收无上限的关税」。

法官表示，若将国际紧急经济权力法解释为授予总统无限徵收关税的权力属违宪。

总部位于伦敦的研究机构凯投宏观（Capital Economics）分析师表示，此案最终可能会交由最高法院审理，但不代表关税战会因此结束。