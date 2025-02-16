川普关税海啸来袭 韩国钢铁城浦项看不到未来

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（法新社韩国浦项16日电） 韩国炼钢重镇浦项的工厂持续运转着，烟囱冒出滚滚浓烟之际，这座港城最大的出口产品，正面临美国徵收高额新关税的威胁。

数十年来，东岸浦项市生产的钢铁推动韩国经济的快速成长。

去年，韩国是对美出口的第4大钢铁出口国，占美国钢铁进口总量的13%，但近年钢铁业面临来自外国竞争的巨大压力。

浦项市的企业、官员和工人现在担心，预定下月起对进口美国所有钢铁徵收的25%关税，可能会对浦项带来毁灭性冲击，进而对韩国经济产生重大连锁反应。

浦项市长李康德告诉法新社：「钢铁业是重要的国家工业，是建筑、汽车和造船等关键产业的基础原料。」

「如果钢铁业崩溃，整个韩国经济也会不稳定。」

「如果我们不能有效因应川普总统的关税措施，我国经济可能面临更大冲击，沦落到无法挽回的局面。」

●「钢铁城」

浦项位于首都首尔东南方约270公里处，在这个地区发展不均日益严重、资源极度集中首尔的国家中，浦项是难得一见的重要工业中心。

浦项也是韩国最大钢铁商「浦项钢铁」的总部所在。浦项钢铁与现代钢铁和东国制钢等巨头并列，是韩国工业化和发展的主要力量。

前现代钢铁员工、现为韩国金属工人工会（Korean Metal Workers’ Union）浦项分会高层的方胜准（Bang Sung-jun, 译音）表示：「浦项一直是具有象徵性的钢铁城，数十年来支持着韩国，是国家发展支柱。钢铁业提供优质就业机会，支撑着在地经济。」

他说，浦项的工人如何因应当前危机，「攸关浦项钢铁业能否存续」。

●「重大」影响

韩国钢铁业近年面临巨大压力，除了得因应供应过剩，还得面对全球需求减少问题。

美国课徵关税可能加剧这些挑战。分析家警告，如果被禁止进入美国市场的廉价中国钢铁开始涌入东南亚和欧洲等地，韩国钢铁商面对的价格竞争将更形激烈。

挪威奥斯陆大学韩国研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）告诉法新社：「川普的保护主义，肯定会对受到中国低价出口以及日元汇率挤压、长期受苦的韩国钢铁业带来冲击。」

「影响将非常巨大。」

有些人认为，关税或许能为韩国企业寻找新出口市场带来机会。

但浦项好几家工厂已经关闭，对于这里的工人来说，饭碗危在旦夕、可能会有更多人遭到裁员，远比任何潜在的好处还让人在意。

方胜准说，「对我们工人而言，这从来都是场没有胜算的危机」。

以分包商身分在「浦项钢铁」工作20年的李宇万（Lee Woo-man, 译音）告诉法新社，去年他有20个同事失业，未来4年浦项的就业率势必会「进一步减少」，而川普的关税会加速浦项没落。

李宇万说，这座城市已经失去他年轻时的活力。

他说，他从小看着大工厂的烟囱冒出浓烟，心里都会想：「浦项钢铁正在养活浦项」。

但现在这个想法却让他忧心不已。

「我不知道这一切会在什么时候垮掉。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）