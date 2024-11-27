川普关税磨刀霍霍 专家：加拿大经济�v咧等

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（法新社渥太华26日电） 美国总统当选人川普扬言上任后加徵关税，有专家警告加拿大经济可能面临「灾难性」打击，加拿大领导层今天忙着降低冲击。

川普昨天表示，他将对加拿大和墨西哥输美商品徵收25%关税，藉以施压邻国严厉打击毒品及移民非法跨境。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天表示，在川普昨天宣布将祭出新的关税措施后，他随即与川普有过「良好」对话。

杜鲁道在渥太华告诉媒体：「我们谈论两国之间紧密且有效的联系如何来回流动，以及我们可以共同因应的一些挑战。」

与此同时，杜鲁道早已召集部会首长设法游说美国国会议员和川普核心圈成员，并预定在明天与各省省长会谈，敦促联合阵线拟定对策。

杜鲁道的自由党（Liberal Party）政府可能在未来几个月面临提前选举，民调显示他的支持度远远落后保守党（Conservative Party）对手。

卡尔顿大学（Carleton University）教授李伊（Ian Lee）告诉法新社，美国关税措施将对加拿大经济及杜鲁道连任竞选带来「灾难性」冲击。

他指出，「就业方面而言，加拿大有190万人依赖贸易」，并预料美加贸易摩擦将引发加元暴跌且通货膨胀飙升。不过他也说，川普的威胁很可能是「一种谈判策略。他这样做是为了让我们软化」。

渥太华大学（University of Ottawa）贸易法专家杜福尔（Genevieve Dufour）表示，美国此举将不合法且会迫使加拿大采取反制关税措施，「加拿大企业将要求行动。加拿大消费者也会要求。我们将不得不行动」。

加拿大安大略省（Ontario）省长福特（Doug Ford）称川普的关税计画是「一种侮辱」。安大略省是加拿大人口最多的省分及经济引擎。

福特忆起加拿大和南方邻居美国原本紧密的关系时说：「这就像家人一刀刺中你的心脏。」

魁北克省（Quebec）省长雷哥（Francois Legault）表示，美国关税措施对加拿大经济构成「巨大风险」。卑诗省（British Columbia）省长尹大卫（David Eby）则表示：「渥太华当局必须坚决回应。」

加拿大官员表示，杜鲁道政府目标是向美国表明贸易战会对彼此造成毁灭性影响，而且来自加拿大的非法移民人数远远低于来自墨西哥。官员指出在贸易方面，美国6成石油和天然气来自加拿大，并强调有必要建立源自加拿大的关键矿产供应链，以减少对中国的依赖。