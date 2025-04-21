川普关税突如其来 美玩具商措手不及耶诞季恐受影响

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（法新社俄亥俄州哥伦布20日电） 玩具商斯塔夫担心，未来几个月他仓库里原本堆满玩具的货架可能开始空荡一片，因为受到美国关税影响，中国制飞盘和模型滑翔机会和他大部分产品一样，无法运送来美。

在印第安纳州有个大型仓库的邓肯玩具公司（Duncan Toys Company）执行长斯塔夫（Josh Staph）表示：「事情逐渐陷入停顿。」

由于他的产品现在面临高达145%的关税，「我们停止向美国输运货物」。

川普总统重返白宫近100天后，美国企业忙于适应快速变化的贸易政策。

玩具业者对法新社表示，极度依赖中国生产的400亿美元玩具产业遭受沉重打击。

去年美国进口的价值超过170亿美元玩具中，逾130亿美元来自中国。

斯塔夫表示，邓肯的产品系列几乎都是在美国设计和开发，但几乎全部由中国工厂生产。

斯塔夫表示，川普今年对许多来自中国的产品徵收新关税后，美国玩具公司多半已停止运货。

川普的关税，让将美国公司进口中国制玩具时缴纳的关税从零提高到145%，进口成本增加一倍以上。

斯塔夫说：「这确实让人很无力，作为企业领导人，在这个政府上任100天之后，我想说，最具挑战性的部分是不确定性。」

「当我们知道事情几乎每天都在发生变化时，很难去制定策略和计画。」

斯塔夫说，为达吉特（Target）和沃尔玛（Walmart）等美国零售商提供的年底假期商品，还没运抵美国市场。

一般状况，春季生产的玩具会在夏季运抵，并在秋季发货，因为商店正在为假日购物热潮做准备，其中约90%的库存来自海外。

斯塔夫警告：「如果事情在30到60天内得不到解决，那么耶诞季将会非常麻烦，很多大型零售商的货架都会空空如也。」

玩具协会（The Toy Association）的艾亨（Greg Ahearn）说，如果关税继续生效，「即使仍可获得的玩具价格可能会是去年的两倍，甚至更高」。

艾亨认为，虽然美国也生产一些玩具，但许多产品需要手工劳动，扩大美国制造业基础需要多年时间。

各大企业原本已经准备好因应川普因中国涉嫌参与芬太尼供应链，而于2月对中国进口产品加徵的10%关税。但今年3月，川普将这一比例提高到了20%。4月份，这一数字更激增至145%。

斯塔夫希望玩具业能够获得豁免，并指出川普已经开始针对特定产业。

艾亨则说：「玩具对儿童的成长很重要。」他说，川普第一任任内，玩具不受关税限制。

「我敦请总统再次这样做。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）