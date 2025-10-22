川普再掀争议 传向司法部求偿联邦调查损失

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天针对媒体报导他向司法部求偿数亿美元一事回应表示，若真如此，那将是「非常奇怪的事」，因为等于是「自己付钱给自己」。

「纽约时报」（New York Times）报导，川普律师团正要求约2.3亿美元（约新台币70.6亿元）的赔偿金，理由是川普二度当选总统前，曾遭受多起联邦调查造成的损害。

川普在白宫椭圆形办公室告诉记者：「他们（指司法部）或许欠我很多钱，如果我真的从我们国家拿到这笔钱，我会做点好事，例如捐给慈善机构，或捐给白宫。」

他表示：「这样的决定得经过我桌上签核。但要我做出一个『自己付钱给自己』的决定，确实非常奇怪…但我受到的损害真的非常严重。」

他稍后又说：「不知道确切数字。」

川普近年对多家媒体与他指控存有偏见的机构提起多起诉讼，部分案件让他获得巨额赔偿。

然而，纽时指出，现任美国总统向其领导的政府求偿「在美国史上没有任何先例」，并强调这种情形牵涉到严重的伦理冲突。

川普的前律师布兰希（Todd Blanche）目前担任司法部副部长

川普法律团队的发言人并未直接证实纽时报导，但对法新社表示，总统「会继续对所有民主党主导的政治猎巫进行反击」。

这名发言人指出，这些所谓「猎巫行动」包括调查川普2016年竞选团队与俄罗斯是否勾结，以及时任总统拜登「将司法体系武器化」等。

川普在第一次总统任期结束后，面临多起联邦调查，包括涉嫌处理机密文件不当及试图推翻2020年总统选举结果。这些调查在川普去年重新当选总统后已被撤销。

然而，川普仍因在纽约州一起向色情女明星支付封口费的案件，被判定犯下34项重罪。（编译：徐睿承）