川普再遇暗杀后恢复竞选 称只有具份量总统会挨枪

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（法新社密西根州弗林特17日电） 美国共和党总统候选人川普日前似乎再遇暗杀未遂，他今天在事发后首度重返竞选活动，吹嘘「只有够份量的总统才会遭到枪击」，并称赞对手贺锦丽致电慰问他是否安好。

川普（Donald Trump）在弗林特市（Flint）与一群热情支持者举行市民大会时发表上述言论。弗林特市是摇摆州密西根州一座陷入困境的工业城市，这里曾是美国汽车业的明珠，但工厂在外国竞争下纷纷关闭。

联邦调查局（FBI）认为川普本月15日在他位于佛罗里达州的高尔夫球场遭遇一起失败的暗杀行动，川普将这件事与他承诺对进口自墨西哥与中国的汽车课徵重税连结起来。

川普说：「你们想知道我为什么会中弹，是吧？大家知道，只有够份量的总统才会遭到枪击。」

民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天在另一个摇摆州宾州造势，她说，在川普险遭攻击后，她与川普取得了联系。

贺锦丽接受全国黑人记者协会（National Association of Black Journalists）访问时说：「我打给他，看他是否安好。我告诉他，我已公开声明，我们国家不容忍政治暴力。」

白宫称这是一次「亲切简短的对话」。川普称赞贺锦丽「人很好」。

但川普也说，总统拜登与贺锦丽坚称他对美国民主构成威胁，而本来要暗杀他的枪手是这番言论的追随者。

在市民大会上，川普的支持者说，这起攻击未遂案让他们更挺川普。71岁的退休汽车工人欧文（Donald Owen）说：「我相信他们想杀掉川普，这样川普就无法竞选第2个（总统）任期。」

美国汽车业正与外国企业竞争，川普在市民大会中将自己描述成救星。他说：「如果悲剧发生了，我们没有选赢，那么汽车业工作、制造业工作就会化为零，这里的所有工作都会消失。」

川普也为他迂回、漫无边际的讲话方式辩解，接着话锋一转，谈到化石燃料钻探话题，他说：「我们在阿拉斯加有巴格兰（Bagram）。他们说这可能和沙乌地阿拉伯一样大、可能比整个沙乌地阿拉伯还要大。」

但巴格兰是位于阿富汗的一座空军基地。川普可能把巴格兰与阿拉斯加北极国家野生动物保护区（Arctic National Wildlife Refuge）搞混了。