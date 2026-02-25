川普军事施压下 伊朗代表团抵日内瓦继续与美谈判

（法新社日内瓦25日电） 由伊朗外交高层率领的代表团25日抵达日内瓦，准备与美国继续会谈。伊朗总统则对协商达成协议、避免新一轮冲突的前景表示乐观。

美国总统川普多次威胁，若伊朗未能就其核计画达成协议，将对伊朗发动攻击。在24日发表的国情咨文中，川普下令对波斯湾周边部署大量军力，并指控德黑兰怀抱「邪恶的核子野心」。

美方持续施压，25日宣布对伊朗祭出新一轮制裁，美国副总统范斯（JD Vance）同时警告德黑兰必须「认真看待」华府发动军事行动的威胁。

不过，伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，对谈判前景抱持「正面」。

裴泽斯基安发表谈话说：「我们正依照最高领袖的指示推进协商进程，目标是摆脱目前这种『不战不和』的局面。」

伊朗政府表示，外长阿拉奇（Abbas Araghchi）及其谈判团队25日已抵达瑞士日内瓦，预计26日展开关键谈判。

根据伊朗外交部声明，代表团预定25日稍晚与阿曼（Oman）外长会面，「说明伊朗在解除制裁与核问题上的立场」。

川普在国情咨文说，伊朗「此刻正再次追求他们邪恶的核子野心」。

但伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）反驳，表示这些说法「只是重复弥天大谎」。