川普删减联邦成本之际 美政府逾350网站下线

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（法新社华盛顿3日电） 法新社报导，经检视发现今天有数以百计的美国政府网站处于离线状态，其中包括总统川普政府要关闭的人道机构美国国际开发总署（USAID）的网站。

在网路安全和基础设施安全局（CISA）所提供的近1400个联邦官网清单中，有超过350个网站今天下午无法使用。

法新社的检视显示，其中包括与国防部、商务部、能源部、运输部、劳工部以及中央情报局（CIA）和最高法院相关的网站。

目前尚不清楚这些网站何时开始无法存取的确切时间；也不清楚究竟是暂时下线，或是根据川普政府的指令而关闭。

但值此之际，美国政府正在推动争议性大幅限缩政府规模的行动。

特斯拉汽车（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）的执行长、世界首富马斯克（Elon Musk）正领导川普的政府效率部（DOGE），执行节约联邦成本的工作。

马斯克今天表示，美国国际开发总署将会关闭，并称这个在120个国家推动救援计画的机构是个「犯罪组织」。

根据美国媒体报导，川普上周下令终止所有以纳税人钱支助的「性别意识形态」计画后，有很多美国政府网站都删除了有关LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）的讯息，包括一些高层公共卫生机构在内。

与爱滋病毒和LGBTQ青年相关的主要资讯和资料库也从美国疾病管制暨预防中心（CDC）的网站上消失了，这让卫生专家感到震惊。

在CDC有关这两个主题的登入页面均显示：「未发现您要寻找的页面。」

美国传染疾病学会（Infectious Diseases Society of America）在声明中指出：「在美国疾病管制暨预防中心和其他卫生机构的网站上删除了与爱滋病毒和LGBTQ相关资源，令人深感担忧，这让监测与因应疾病爆发的科学讯息和资料方面产生危险的缺口。」

这学会又说，「如爱滋病毒、M痘（mpox）、性接触感染等疾病威胁着公共卫生，并影响全人口时」，大众获取这些资讯「尤其重要」。（译者：纪锦玲）