川普刺客企图暗杀 数月前信件表明心迹

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（法新社华盛顿23日电） 美国检方今天指出，涉嫌计划杀害共和党总统候选人川普的枪手劳斯于行动之前数个月就针对「暗杀企图」写好一封内容令人不寒而栗的信件。

58岁的劳斯（Ryan Wesley Routh）15日逃离佛罗里达州西棕榈滩（West Palm Beach）川普国际高尔夫俱乐部（Trump International Golf Club）后被捕，遭控两项枪枝犯罪，将在佛州南部出庭。

检方表示，特勤局（Secret Service）探员当时在川普前方几个洞巡逻时，发现探出树丛的步枪枪管，而对劳斯开枪。一名目击者则看见他驾车逃逸。

联邦检方今天提交新文件指出，劳斯「数月前」把一个盒子放在身分未经批露人士家中，里头有弹药、一根金属管、建筑材料、电话和「几封信」。

劳斯的暗杀企图遭到揭露之后，该名目击者打开盒子，发现其中有一封以「亲爱的世界」（Dear World）起头的信，内容说：「这是对唐纳．川普的暗杀，但我辜负了你们。」

「我尽了全力，使出浑身解数。现在得靠你们来完成这项工作；谁能完成这项工作，我就给谁15万美元。」

这是劳斯之前就有的其他暗杀企图，还是他为这次在高尔夫球场作案而写的，目前仍不得而知。

探员认为，为了等待川普现身，劳斯当时可能埋伏近12小时。警方在附近公路上发现用于逃逸的车辆之后将他逮捕。

政府表示，劳斯于被捕前一个月前往佛州，然后开始对球场进行勘查，还曾经开车行经川普的海滨住家。

劳斯曾在网路上发文表示，2016年投票给川普，但是川普令人失望。

他在上述信件中还说：「全世界从最年轻到最年长的每个人都知道，川普不适合做任何事情，更不用说当美国总统了。美国总统至少必须体现美国的道德结构，善良、慈爱、无私、永远代表人性。（这）没有一样是川普能够理解的。」

劳斯遭控持有移除序号的枪枝和重罪犯非法拥枪。在检方将本案提交联邦大陪审团后，他可能面临更多严重指控。