川普削减资金后 美国公共广播电台挣扎求存

（法新社蒙特瑞15日电） 美国总统川普削减资金，导致全国各地许多小型电台面临营运困境，包括阿勒格尼山广播电台，该电台负责为位于维吉尼亚州及西维吉尼亚州边界的偏远山区城镇播报新闻。

在川普（Donald Trump）要求下，共和党国会议员透过投票，同意削减提供给美国公共广播公司（Corporation for Public Broadcasting）的联邦资金。

美国公共广播公司是全国公共电台（NPR）及公共电视网（PBS）的主要资金来源，保守派人士长期批评这两间媒体具有自由派偏见。

不过，这些资金其实也支持全美各地许多小型广播电台跟电视台。

举例而言，阿勒格尼山广播电台（Allegheny Mountain Radio）预计会失去占其预算60%至65%的资金。

这家小广播电台雇有10名员工，总经理史密斯（Scott Smith）表示储备金还够电台至少撑1年，但如果无法赚进更多收入，他们终将用罄资金。

维吉尼亚州小镇蒙特瑞（Monterey）约有120位居民，阿勒格尼山广播电台是他们的生命线。

蒙特瑞镇长贾柏（Jay Garber）指出，阿勒格尼山广播电台对「获得当地资讯至关重要」，且镇上居民多为年长者，他们仍仰赖传统媒体。

蒙特瑞当地居民韦恩（Chris Wayne）也警告，阿勒格尼山广播电台关闭恐造成严重后果。

韦恩说明，只要稍微离开镇上，手机讯号就会消失，因此广播电台成为唯一能获知洪灾即将爆发等重大消息的途径。