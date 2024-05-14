川普前律师封口费案作证 承认说谎和霸凌

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（法新社纽约13日电） 美国前总统川普封口费案刑事审判控方重量级证人、曾是川普「乔事人」的前私人律师柯恩今天作证指出，他为了帮前老板掩盖跟色情片女星幽会的「灾难性」爆料而说谎和霸凌别人。

曾是川普打手的柯恩（Michael Cohen）平静、不带情感地提出不利前老板的证词，时而对着无精打采坐在被告席上的川普瞥一眼。

川普遭控伪造商业纪录，掩饰柯恩支付色情片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）13万美元，藉以换取她在2016年大选前对与川普的风流韵事保持沉默，以免事情东窗事发，坏了川普当时前进白宫之路。

柯恩提到自己及时任川普集团（Trump Organization）财务长怀索柏格（Allen Weisselberg）与川普谈话时说：「我跟川普先生讲、我们向他表达，我将为此事提前付款。他对此表示感激。」

根据柯恩说法，川普当时说：「干得好、干得好。」

柯恩作证说：「他告诉我，别担心，钱会还给你。」

柯恩在本案中至关重要，但是证词的可信度将蒙受考验。他2018年曾就向国会不实陈述及触犯金融罪认罪，被关13个月并且遭居家软禁一年半。

检察官赫芬格（Susan Hoffinger）询问柯恩，当川普律师的时候是否说谎、是否霸凌别人时，柯恩告诉法庭：「是的…为达成任务，就是得这样。」希望于不到半年后的大选中重返白宫的川普，此时就坐在法庭另一边。

呈堂文件显示，丹尼尔斯与川普各以皮特森（Peggy Peterson）和丹尼逊（David Dennison）作为甲乙方化名，出现在柯恩准备的保密协议上。