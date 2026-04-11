川普力挺匈牙利右翼总理奥班 承诺胜选将以美国经济力量支持

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（法新社布达佩斯10日电） 匈牙利大选12日登场，现任总理奥班（Viktor Orban）面临来自亲欧派对手马格雅（Peter Magyar）强烈挑战。美国总统川普今天表示，若奥班胜选，将以经济实力支持匈牙利。

民调显示，马格雅领导的尊重与自由党（TISZA）支持度领先。

川普在社群媒体表示，我们乐于投资奥班持续领导下所带来的繁景。

川普这番话为进入最后阶段的匈牙利大选增添变数。奥班与马格雅最近互控对方涉及不正当操作，选情因此更为紧绷。

奥班执政长达16年并与川普及俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）交好。他采民族主义路线，近年与欧盟多有冲突，欧盟指控他打压异议人士与侵害法治。

川普政府则是续挺欧洲极右势力，将移民与「觉醒」价值视为对欧洲文明的威胁。

奥班在社群影片中指控反对派「不择手段夺权」，称其与外国情报机构勾结，甚至威胁支持者安全。他表示：「这是一场有组织的行动，透过混乱、施压与国际抹黑，试图质疑匈牙利人民的选择。」

马格雅对此提出反击，指控执政的青年民主党（Fidesz）长期操弄选举，包括舞弊、情报操作与假讯息。他在脸书发文称，这些手段「无法改变尊重与自由党将赢得选举的事实」。

奥班与马格雅亦互控引入外国势力干预选举。美国副总统范斯（JD Vance）本周访问匈牙利，被视为华府支持奥班的象徵。

反对派在选前造势吸引大量群众，西部城市焦尔（Gyor）集会吸引约2万人参加，支持者表示：「我们对马格雅有信心，也已受够旧体制。」

另一方面，约2000名奥班支持者聚集于匈牙利第2大城德布勒森（Debrecen）。奥班呼吁选民「不要把一切置于风险之中」，「守护我们已取得的成果」。

川普先前亦曾称赞奥班是「真正强而有力的领导人」，呼吁选民投票支持。

奥班执政期间，执政联盟利用国会2/3多数修改选举制度并动用国家资源助选，他的商业盟友亦大幅改变媒体环境。