川普力推投票法案 恐限缩女性与跨性别公民投票权

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普力推的、目前正在联邦参议院辩论的「保障美国选民资格法案」（SAVE America Act），一旦通过实施，恐有数以百万计已婚女性及跨性别人士在投票时面临前所未有的复杂状况。

这项议案内容规定，美国人在登记参加联邦选举时，应证明自己的公民身分，须在投票时出示护照、驾照或出生证明等文件。

法新社报导，但美国许多女性结婚后会改姓，导致她们的出生证明记载与现用姓名不符，必须额外提供证明文件来佐证。同样的问题也困扰跨性别选民，因为出生文件未必能呈现目前的身分。

根据纽约大学（New York University）布伦南司法中心（Brennan Center for Justice）资料，「全美有超过2100万人无法轻易取得这些证明文件。而大约有一半美国人连护照都没有。」

加州大学洛杉矶分校（UCLA）选举法专家哈森（Rick Hasen）认为，「女性与跨性别人士最可能首当其冲」，也包括一些没有护照的低收入工薪阶层。

白宫辩称，此一法案对打击选民诈欺、防止非公民投票至关重要。

目前「保障美国选民资格法案」（Safeguard American Voter Eligibility Act，简称SAVE Act）在联邦众议院共和党的力推之下，已经获得通过，但在参院则面临阻碍，因为来自民主党的阻力太大，恐难以过关。（编译：纪锦玲）