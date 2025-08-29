川普加大打击移民 边境执法人员逮捕2名消防员

afp_tickers

2 分钟

（法新社洛杉矶29日电） 随着美国总统川普加大力道取缔移民，移民官员表示，2名消防员在准备扑灭一场美国野火行动时，遭边境巡逻执法人员逮捕。

联邦执法人员27日盘查民间消防业务承包商的工作人员长达数小时。当时他们正准备协助扑灭华盛顿州延烧面积达3600公顷的熊溪谷大火（Bear Gulch Fire）。

消防员告诉西雅图时报，联邦执法人员要求他们44人排成一排并出示证件，还要求他们不准拍摄或录影。

美国海关与边境保护局（CBP）表示，美国边境巡逻队（USBP）官员接获护林员请求前往现场，查核承包商工作人员名册的姓名资料是否准确无误。

CBP昨天发布声明说：「我们查出多处资料不一致，且有2人被发现目前非法停留美国，其中1人甚至收过驱逐令。」

CBP表示这2人已被逮捕和拘留，其余42人则逐出联邦土地。CBP称此举是刑事调查后的「合约终止和强制执行」。

CBP强调，这次行动「并未影响灭火行动或对这个区域任何既有火势的回应，也未对周遭社区造成任何危险」。

27日取缔移民行动并不寻常，这类行动通常不会在天灾或紧急事故现场周围进行。

民主党籍华盛顿州州长佛格森（Bob Ferguson）表示，他正在了解这次行动的细节。