川普加强扫荡行动 执法人员纽约法庭外逮捕移民

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（法新社纽约18日电） 在美国纽约市曼哈顿一处法庭外的阴暗走廊上，数名蒙面执法人员逮捕出席强制性听审的移民，这是美国总统川普日益加强的扫荡移民行动一环。

川普（Donald Trump）去年竞选总统时就曾经承诺要驱逐大批移民，如今他试图达成自己每年驱逐100万移民这项被广为报导的目标，便鼓励相关当局更积极采取行动。

自从川普二度入主白宫，美国国土安全部（Department of Homeland Security）人员采取的策略是在全国各地移民法庭外守株待兔，然后等庇护听审结束后逮捕离开法庭的移民。

某些情况下，未出席移民法庭的听审是犯罪行为，这件事本身就可能导致移民被驱逐出境。因此许多移民别无选择只能出席听审，并面临可能遭到逮捕的状况。

法新记者本周在纽约市中心一处联邦大楼目击，来自不同联邦机构的持盾武装人员于法庭听审外徘徊，手中拿着附有目标移民照片的文件。

在这栋联邦大楼的12楼，执法人员短短几小时内就逮捕了10多位来自不同国家的移民。

纽约市政府官员蓝德（Brad Lander）上个月试图陪同一位即将被驱逐的移民时，曾短暂遭美国移民暨海关执法局（ICE）人员拘捕，他称这些听审是「陷阱」。

蓝德本月16日指出，这些表面上看似为司法听审，其实是诱骗移民踏入并逮捕他们的陷阱。