川普发表国情咨文演说 艾普斯坦受害者将到场旁听

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天将在国会发表国情咨文演说，国会议员表示，已故性犯罪富豪艾普斯坦的受害者将到场旁听，并要求当局就其性贩运网络展开全面调查并究责。

民主党籍联邦众议员杰亚帕尔（Pramila Jayapal）在记者会上表示：「今天，全世界都将看到川普不得不在众议院旁听席直接面对这些幸存者。」

杰亚帕尔说：「在其他国家，大使和王子都已被捕。但美国当局却未宣布要对艾普斯坦（Jeffrey Epstein）骇人听闻性贩运网络中的恋童癖与掠食者展开任何调查。我们要求相关单位启动调查。」

多名艾普斯坦受害者也出席了这场记者会。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人卖淫等罪遭联邦起诉，候审期间在狱中自杀身亡。

在美国，艾普斯坦的前女友兼同伙麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）是唯一因涉嫌替他招募、贩运未成年少女而遭逮捕、定罪和判刑的人。

麦克斯威尔2021年被判有罪，罪名是为这名富裕且人脉广泛的金融家诱拐未成年少女，目前正在服20年徒刑。艾普斯坦过去友人包括川普。

美国司法部近期释出关于艾普斯坦的最新一批档案，尽管外界普遍预期不会再有新的起诉，但随着与这位遭定罪性犯罪者的关系曝光，不少政商领袖卷入丑闻或辞职下台。

艾普斯坦受害者之一菲力普斯（Lisa Phillips）呼吁各国对艾普斯坦文件中被点名的「每一位掌权者」进行「独立调查」。

她说：「有些人可能没犯罪，有些人可能有。但凡在任何国家与不当行为及艾普斯坦圈子有关联的人，都必须接受调查，并在适当情况下被究责。」

川普曾大力反对公开更多与艾普斯坦相关文件，但最终签署了美国国会以压倒性票数通过的法案，强制司法部公开相关档案。

川普的名字多次出现在艾普斯坦文件中，但他并未被控任何不法行为。（编译：刘文瑜）