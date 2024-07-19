川普发表当代美国史上最长提名演说 法新社汇整亮点

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（法新社密尔瓦基18日电） 川普今天发表长达约92分钟的提名演说，不仅创下美国当代史上最长提名演说纪录，他也当场点名感谢退休摔角明星浩克霍根支持，他之前才在台上激动撕衣以示力挺川普。

美国前总统川普（Donald Trump）压轴演说成为共和党全国代表大会（RNC）最高潮，以下为法新社整理的演说5大亮点时刻。

●战斗、战斗！

川普上台发表重大演说前，儿子艾瑞克（Eric Trump）带领观众呐喊：「战斗、战斗！」（Fight, fight!）

这是为了向川普致敬，他上周末在宾夕法尼亚州造势现场遭到枪击并因此负伤，站起来时朝人群挥舞拳头，并说了数次「战斗」。

此外，介绍川普上台的不是别人，正是他的好友怀特（Dana White），他是广受欢迎又血腥暴力的「终极格斗冠军赛」（UFC）主席。

而且川普登台之前，先是1980年代美国职业摔角手浩克霍根（Hulk Hogan）发表讲话，他不仅直称川普是「真正的美国英雄」，甚至脱掉西装外套，直接撕破黑色背心，露出底下印有支持川普及其竞选搭档范斯（J.D. Vance）字样的鲜红背心，瞬间嗨翻全场。

●感谢、致敬与爱之吻

川普对撕破背心的浩克霍根露出微笑，鼓掌并送给他一个飞吻。

川普发表提名演说时，也亲吻义消康沛拉托尔（Corey Comperatore）的头盔向他致敬。

一名枪手上周末在宾州造势集会上试图暗杀川普，他开了好几枪，当时也在场的康沛拉托尔以肉身替家人挡子弹，最后不幸丧命。

而在川普提名演说尾声，他的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）走到台上和丈夫站在一起，他牵起她的手并轻吻她的脸颊。

●躲过暗杀的天选之人

川普在公开场合的表现，从来不是那种会定期去教堂做礼拜的虔诚信徒，就连担任总统期间也是如此，然而他把这回惊险躲过暗杀归功于上帝。

他说：「全赖全能上帝恩典，我才能在这里站在你们面前。」

许多川普支持者把他千钧一发的遭遇，视为川普是天选之人的徵兆。

而为川普暖场的演说者中，也包含布道家葛福临（Franklin Graham），他的父亲是曾任多位美国总统顾问的知名布道家葛理翰（Billy Graham）。

●避谈但不忘抨击拜登

川普幕僚之前指他完全不会在演说中提到美国总统拜登（Joe Biden）。川普阵营希望传达一个讯息，即川普势如破竹，而拜登陷入泥淖。

不过川普仍称「拜登造成的破坏」，比「美国史上最糟10大总统」加总起来还严重。

接着川普强调自己只会谈到拜登一次，他说：「我不会再提这个名字。」

不论是川普或其他演讲者，没有人祝再次确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）的拜登早日康复。

●川普依旧发挥本色

川普提名演说，先前被宣传为将是一场寻求团结的严肃演讲，内容受到川普遇刺幸存的经验启发。

演说前面约15分钟听起来确实是如此，川普首先承诺要当「所有美国人」的总统。

然而，川普随即转向连番炮轰「疯狂的」民主党籍前联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi），由疯子和危险罪犯组成的移民「入侵」美国，并宣称自己在2020年总统大选的胜利被夺走。