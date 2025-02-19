川普受访称马斯克为总执行长

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普在接受媒体专访时，将亿万富翁马斯克（Elon Musk）描绘成他的「总执行长」（enforcer-in-chief），并称赞这位科技大亨积极实施他重返白宫后发布的大量行政命令。

福斯新闻（Fox News）今天播出川普和马斯克联合受访，两人不但花不少时间称赞彼此，同时也驳斥外界忧心川普恐逾越行政权的疑虑。

川普过去3周来签署了数十项行政命令，其中多项遭质疑可能违宪。

川普钦点马斯克掌管新成立的政府效率部（DOGE），以根除联邦支出中的「浪费、诈欺和滥用」。马斯克是川普2024年竞选总统期间的最大金主。

马斯克告诉福斯新闻：「政府效率部团队最大职责之一，就是确保总统的行政命令切实执行。」 川普受访时坚称他的政策，包括全面检讨联邦机构，应立即实施不要拖延。他还说马斯克在落实这些政策方面非常积极。 川普还说，马斯克与政府效率部团队现在已成为联邦官僚体系内的执行机制。

福斯的专访是在川普签署1项全面性行政命令后数小时播出，这项命令的目的在扩大与巩固白宫对联邦监管机构的直接控制。 这项命令恐面临法律挑战，它将迫使美国证券管理委员会（SEC）等机构向白宫提交监管提案以供审查。

这项命令指出：「为使联邦政府真正对美国人民负责，掌握庞大行政权力的官员须受人民选出之总统的监督与控制。」

对于扮演川普政策的执行色，马斯克自称「技术专家」，受访时穿着印有「技术支援」字样的T恤。

有人批评马斯克把自己当成美国总统，马斯克对此不以为然，称川普的内阁成员均非民选，他认为自己的角色是协助川普施行政策。

马斯克解释：「总统是人民选出的代表，所以代表的是人民意志。」

「如果官僚机构与人民意志作对，阻止总统实现人民愿望，那么我们生活在官僚机构，而不是民主国家。」

马斯克在川普政府扮演要角，引发公众对谁才是白宫真正主人的质疑。不过，川普很快就否认两人不和的谣言。

川普说：「事实上，伊隆（马斯克）打了电话给我，他说，『你知道，他们试图离间我们』，我说，『就是』。」

川普还说，美国人很清楚媒体的意图，「我过去以为他们很懂这套，但其实他们不太会，因为如果他们真有本事，我根本当不上总统」。「民众很聪明，他们懂。」