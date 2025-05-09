川普司法宿敌 纽约州检察长詹乐霞遭刑事调查

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿8日电） 多家报纸今天报导，美国司法部已对纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）涉嫌抵押贷款诈欺展开刑事调查。詹乐霞是美国总统川普法界政敌，曾以民事诈欺罪名起诉川普。

川普任命的联邦住房金融局（FHFA）局长先前声称，詹乐霞疑似伪造维吉尼亚州与纽约州房产相关纪录，以利取得更好的贷款条件。司法部随后展开调查。

詹乐霞否认有任何不当行为，上个月报导称她可能成为调查目标时，詹乐霞发表声明说，她「不会被霸凌者恫吓」。

最早揭露这项调查的「阿尔巴尼时代联合报」（Albany Times-Union）与「卫报」（The Guardian）指出，对詹乐霞房地产交易的刑事调查涉及司法部和联邦调查局（FBI）。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导说，据信这是川普政府首次对一名曾对川普采取行动的执法官员进行刑事调查。

詹乐霞是民主党人，曾对川普提起民事诈欺诉讼，引发川普盛怒，川普去年在此案中被勒令支付巨额罚款。

川普及其盟友在纽约审判期间经常攻击詹乐霞。据报川普自今年1月重返白宫以来，将报复敌人列为首要任务。联邦调查局与司法部参与调查川普刑事案件的人员已遭开除，这是秋后算帐行动之一。

根据华邮报导，大陪审团已发出传票，内容与一份抵押贷款的申请书有关。詹乐霞在申请书中表示，维吉尼亚州的一处房产将是她的主要住所。

华邮提到，詹乐霞的律师罗艾尔（Abbe Lowell）在致美国司法部长邦迪（Pam Bondi）的信中表示，他的当事人实际上是帮助侄女（或外甥女）购买房产，而且文件明确写明她不会住在此房产内。