川普吁多国与美联合派遣军舰 维持荷莫兹海峡开放

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天呼吁其他国家派遣军舰，协助保护经荷莫兹海峡运输的全球石油供应。随着伊朗攻击威胁持续存在，这条重要航道今天几乎仍处于封锁状态。

美国和以色列联手攻击伊朗，战争持续至今迈入第15天。伊朗新任最高领袖日前声称要封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），外界关注美军是否将对该海峡实施护航。​川普昨天被媒体问及美国海军何时将开始护航油轮通过荷莫兹海峡时，他回应说，「很快会发生」。

川普今早在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文指称，许多国家，特别是受到伊朗企图封锁荷莫兹海峡影响的国家，将与美国一起派遣军舰，以维持该海峡的开放及安全。

他写道：「我们已摧毁了伊朗100%的军事能力，但无论他们被击败得有多惨，仍能轻易地发射一两架无人机、投放水雷，或在该水道沿岸、内部投放短程飞弹。」

川普还说，希望中国、法国、日本、韩国、英国和其他受此人为限制影响的国家，将派遣船舰前往该地区，好让荷莫兹海峡不再受到伊朗威胁。同时，美国将对当地海岸线进行猛烈轰炸，并持续击沉伊朗船只与舰艇。

他强调：「不论用何种方式，我们很快会让荷莫兹海峡开放、安全及自由！」