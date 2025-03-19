川普吁弹劾法官 最高院首席大法官罕见公开谴责

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（法新社华盛顿18日电） 美国最高法院首席大法官罗伯兹（John Roberts）今天罕见地就总统川普要求弹劾联邦法官一事公开谴责，川普与司法部门持续酝酿的冲突演变为台面上对抗。

罗伯兹在简短声明中说：「逾两世纪以来，弹劾已公认并非对司法判决有歧见时的适当回应。」罗伯兹还说：「正常的上诉审查程序就是为了这个目的而存在。」

川普稍早要求弹劾联邦地区法院法官波斯柏格（James Boasberg）。他在社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「这名法官，就像许多我被迫面对的不正派法官一样，应该被弹劾。」

波斯柏格上周末下令暂停遣返航班作业，阻止驱逐涉嫌非法入境的移民。尽管如此，有关当局仍按计画展开驱逐行动，让搭载据称是委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员的班机飞往萨尔瓦多。

白宫一直严厉批评联邦地区法院阻挡川普部分施政，但这次是川普自今年1月上任以来首度亲自要求弹劾法官。

联邦法官为总统提名的终身职，只有因「重罪或轻罪」遭联邦众议院弹劾并遭联邦参议院定罪后才能被解职。

弹劾联邦法官极为罕见，上次一名法官遭美国国会解职是在2010年。

川普发文数小时后，德州共和党籍联邦众议员吉尔（Brandon Gill）在社群平台X宣布，他已在众院提出对波斯柏格的弹劾案，并形容波斯柏格为「激进行动主义法官」。

里契蒙大学（University of Richmond）法学教授托比亚斯（Carl Tobias）形容罗伯兹的干预「极为罕见」，并忆起川普先前首度执政时批评联邦法官的裁定后，罗伯兹也曾发表类似的言论。

托比亚斯说，罗伯兹当时被迫回应，说「我们没有欧巴马法官或川普法官，也没有布希法官或柯林顿法官」。

罗伯兹当时说：「我们所拥有的是一群卓越的专职法官，他们尽最大所能让出现他们面前的人获得平等权利。这样的独立司法制度是我们所有人该感谢的。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）