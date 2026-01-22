川普呛俄乌不谈和平就是愚蠢 预计22日会晤泽伦斯基

（法新社瑞士达沃斯21日电） 美国总统川普今天指出，俄罗斯与乌克兰若不达成和平协议将是「愚蠢的」，表示明天将在达沃斯（Davos）与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。

川普稍早表示，今天会在世界经济论坛（WEF）与泽伦斯基会面，但基辅否认，称抵御俄罗斯入侵的乌克兰总统并不在当地。

川普在论坛上向各国领袖发表谈话时曾指出，他今天会与泽伦斯基会面，甚至暗示泽伦斯基「可能就在听众席中」。然而，这位乌克兰领导人的幕僚否认这项说法。

泽伦斯基的幕僚利特温（Dmytro Lytvyn）告诉记者：「总统人在基辅。」他说，在俄军本周稍早发动攻击后，基辅多数地区仍然停电，在零度以下气温中约有4000栋建筑没有暖气。

随后有记者询问川普，与泽伦斯基会面是在今天还是明天，川普回答：「我认为是明天。」

川普重申他一贯的看法，认为俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）与泽伦斯基已接近达成协议，并表示这场战争「死了太多人」。

川普在演说后与会议主席简短对谈时说：「我相信他们现在已经到了一个可以坐下来谈、把协议敲定的地步。如果他们不这么做，那他们就是愚蠢的，双方都一样。」

川普稍早再度抨击北大西洋公约组织（NATO），称美国未从这个跨大西洋军事联盟中获得太多好处。北约在二战后确立了美国在欧洲事务中的主导地位。

他说：「美国从这些努力、这些金钱中到底得到了什么？除了死亡、破坏，以及大把现金流向那些不感谢我们的人之外，还有什么？」

「他们不感谢我们。我指的是北约，我指的是欧洲。」

川普还说，美国距离乌克兰「非常遥远」，没有必要为结束这场冲突付出太多努力，「我们中间隔着一片又大又美的海洋，这件事与我们无关」。

泽伦斯基则表达担忧，认为川普推动从北约盟友丹麦手中夺取格陵兰的主张，可能会分散国际社会对俄罗斯入侵乌克兰的注意力。（编译：徐睿承）