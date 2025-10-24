川普周末赴亚洲 与习近平会面成重中之重

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普周末展开亚洲出访行程，外界关注他与中国领导人习近平的会晤，这场川习会对全球经济将产生深远影响。

川普22日表示，即将展开前往马来西亚、日本和南韩的「重要出访」，是他重返白宫以来首次出访亚洲。川普上任以来美中贸易战及地缘政治僵局持续升温。

此行重点将是他与习近平在南韩会谈。白宫发言人证实双方将于10月30日，在亚太经合会（APEC）峰会期间举行会谈。

鉴于美中贸易战近期再起，川普一度扬言取消这场会面，但他22日又表示，如今希望能「全面达成协议」。

南韩统一部长郑东泳表示，川普此行也「极有可能」会与北韩领导人金正恩会面。

川普参加下周的APEC峰会前，将先在马来西亚与东协各国领袖晚宴，预计川普将到访的国家都会隆重欢迎这位79岁、作风难以预测的美国总统，力求在关税及安全合作方面争取最有利条件。

川普预计美东时间24日晚间离开华府，于当地时间26日抵达马来西亚，出席东南亚国协（ASEAN）峰会，这是他第一任内多次缺席的会议。

此行他将与马来西亚签署贸易协议，并见证泰国与柬埔寨签署和平协议，继续为自己明年的诺贝尔和平奖目标累积资本。