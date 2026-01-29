川普在美国城市部署军队 2025年花费近5亿美元

（法新社华盛顿28日电） 根据无党派的美国国会预算处（CBO）今天公布的估算，美国总统川普2025年具争议性地在多座美国城市部署军队，花费将近5亿美元（新台币156.5亿元）。

川普以平息他所称的「失控动乱」为由，派遣部队进驻洛杉矶、华盛顿特区等由民主党执政的城市，而在其他一些城市，相关行动则因法院挑战而遭到阻止。

这些部署今年预计每月将新增数以千万计美元支出。

国会预算处主任史威格（Phillip Swagel）回覆一名民主党重量级议员时表示：「CBO估计，这些部署截至2025年12月底，总成本约为4亿9600万美元。」

花费最高的是在华盛顿特区，达2亿2300万美元，目前仍有2600多名国民兵驻守当地；其次为洛杉矶，花费1亿9300万美元，当地部署人数高峰时较多，但持续时间较短。

史威格说，未来部署成本「相当不确定，主要因为这类部署的规模、持续时间与地点，难以准确预测」。

除了在国内部署外，川普自一年前重返白宫以来，也多次在美国境外动用军事力量。

在中东，他下令对叶门什叶派激进团体「青年运动」（Huthi）展开空中打击，并对伊朗核设施发动攻击。

在接近美国本土地区，美军锁定南美外海涉嫌毒品走私船只，并抓捕委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）夫妇。（编译：徐睿承）