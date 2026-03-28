川普坚称伊朗须开放荷莫兹海峡 戏称「川普海峡」

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天坚称伊朗必须开放荷莫兹海峡供石油运输，以达成和平协议，并将这条关键水道戏称为「川普海峡」。

川普重返白宫执政后将华府多座建筑以自己名字重新命名。他今天又将荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）戏称为「川普海峡」（Strait of Trump）。

尽管德黑兰当局否认，川普仍重申伊朗准备好达成协议，他说双方正在谈判，以期终结这场持续一个月的冲突。

川普还说伊朗节节败退，并再度表示德黑兰领导层、海军、空军及核子计画均遭受重大损失。

川普在迈阿密一场获沙乌地阿拉伯支持的「未来投资倡议优先」（FII Priority）论坛演说时表示：「我们现正谈判，若能有所作为当然很好，但他们必须开放它。」

川普说：「他们必须开放川普海峡，我是说荷莫兹海峡。抱歉，真不好意思，这是个糟糕的口误。假新闻会说『他不小心说了』。不，我没有不小心，不太常。」

他还谈到自己在重返执政后不久就下令将「墨西哥湾」（Gulf of Mexico）更名为「美国湾」（Gulf of America）。

地产大亨出身的川普凭藉名下摩天大楼声名鹊起。他先前也曾有类似的开玩笑言论，后来真的将华府的甘乃迪表演艺术中心更名为「川普-甘乃迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

华府的美国和平研究所（USIP）去年也以川普的名字重新命名。