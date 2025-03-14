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川普大砍资金 约翰霍普金斯大学被迫裁员2000多人

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川普大砍资金 约翰霍普金斯大学被迫裁员2000多人（中央社华盛顿13日法新电）美国着名学府约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）今天表示，由于总统川普政府大幅削减对外援助资金，校方被迫裁员2000多人。

法新社报导，科学研究领先的约翰霍普金斯大学在声明中表示：「这对我们整个社区来说都是艰难的一天。原由美国国际开发总署（USAID）提供的逾8亿美元（新台币263亿元）资金已经结束，迫使我们须停止在巴尔的摩市（Baltimore）和国际上的重要工作。」

位于马里兰州最大城市巴尔的摩的约翰霍普金斯大学正在裁撤2000多个职位，其中1975个职位来自对44个国家的计画，247个职位在美国。

资金削减影响几个关键计画，包括该大学的医学院和公共卫生学院，以及该大学在50多年前成立的全球卫生非营利组织Jhpiego，此组织致力于改善世界各国的健康状况。

因为这些裁员让约翰霍普金斯大学成为在联邦政府研究经费削减下，受冲击最严重的大学之一。

根据「纽约时报」（The New York Times）报导，约翰霍普金斯大学每年从美国国家卫生研究院（NIH）获得约10亿美元资金，目前正在进行600项临床试验。

报导又说，在诸多挑战联邦政府删减资金的诉讼案，霍普金斯大学是原告之一。（译者：纪锦玲）

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