川普夺岛之说损害信任 美参议员访格陵兰修补关系

（法新社格陵兰努克9日电） 美国多位参议员一行今天访问格陵兰（Greenland），他们说此行目的在「重新修补对总统川普扬言并吞格陵兰岛所造成的信任感破坏」。

法新社报导，美国总统川普多次扬言，如有必要将以武力夺取这块丹麦属地，并以俄罗斯及中国带来安全威胁为理由，这让欧洲盟友感到震惊不安。

共和党籍参议员穆考斯基（Lisa Murkowski）在记者会上说：「仅仅（川普）几句话、几个字，美欧二次大战以来所累积的信任已被侵蚀瓦解了。」

「我们必须努力修补这份信任。」

此次访团成员包括：多次与川普意见不合的中间派穆考斯基、无党籍的金恩（Angus King）、民主党籍的皮特斯（Gary Peters）与哈山（Maggie Hassan）。

参议员一行访问位于皮图菲克（Pituffik）的美军基地，并与格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）会面，也安排与格陵兰外长莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）会谈。

上月，川普在和北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）达成「框架协议」以确保美国在此地区影响势力后，他才放弃要夺取格陵兰的说法。

目前，美国、丹麦与格陵兰已成立三方工作小组，讨论华府对北极安全所关心的问题，但细节尚未公开。

民主党参议员皮特斯表示：「我们有一位破坏信任的总统…我认为这是非常重大的伤害，现在必须加以修补。」

他说：「我们视你们为朋友，也希望你们把我们当作朋友。」

丹麦与格陵兰表示，虽他们认同川普对安全的关切，但主权与领土完整是双方讨论的「底线」。（编译：纪锦玲）