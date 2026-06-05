川普女婿开发度假村遭指破坏 阿尔巴尼亚街头抗议

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（法新社地拉那4日电） 数千名阿尔巴尼亚民众在首都地拉那（Tirana）今天连续第4天街头示威，抗议美国总统川普女儿伊凡卡夫妇在当地开发滨海度假村，涉及破坏保护区。

一些群众高举布条，上面写着：总理拉玛（Edi Rama）下台，另有人举着海报漫画，描绘总理将钥匙交给美国总统女儿伊凡卡（Ivanka Trump）。

抗议人士指控，伊凡卡和夫婿库许纳（Jared Kushner ）主导的12亿美元计画案破坏环境。此案计划在南部滨海维奥萨─纳尔塔（Vjosa-Narta）保护区内兴建豪华渡假村。

法新社报导，依据两年前公布的计画，开发商打算将共产时代旧军事基地萨赞岛（Sazan Island）开发为观光胜地。

近几天因为一段影片的揭露，让民众抗议愈演愈烈，内容显示在保护区附近，有一名男子遭到私人保全殴打，而海滩上也出现推土机等工具，显示准备要动工的迹象。

据报导，阿尔巴尼亚全国有22%土地划为保护区。

根据阿国新修正的保护区法，允许区内兴建渡假村饭店，抗议民众则要求撤销这项法令。此外，抗议者也要求厘清土地产权是否涉及违法出售或被侵占。（编译：纪锦玲）